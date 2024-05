Salute Attiva: un appello alle istituzioni Sammarinesi

Salute Attiva: un appello alle istituzioni Sammarinesi.

SALUTE ATTIVA ha deciso di rivolgere un appello alle più alte Istituzioni della Repubblica di San Marino in vista dell’approvazione del Trattato Pandemico e del Regolamento Sanitario Internazionale previsto per il prossimo 27 maggio a Ginevra. L’adozione del Trattato richiede un voto di due terzi dei 194 Stati membri della Assemblea Mondiale della Sanità e il Trattato è vincolante solo per gli Stati che lo ratifichino. I punti del trattato e del regolamento che maggiormente preoccupano sono:

· trasferire sovranità e potere decisionale in materia di salute al Direttore generale (e ai Direttori delle sei Regioni) dell’OMS;

· usare il concetto di "One Health" per legare uomini, animali, piante ed ecosistemi, compresi i cambiamenti climatici, in un unico paniere sotto l'autorità dell’OMS: una regia esterna, avulsa dai meccanismi democratici di ogni paese, diverrebbe titolare del potere di disciplinare tutti gli aspetti della vita quotidiana, delle attività produttive, della gestione del suolo e della fauna;

· consentire di dichiarare continue pandemie (anche potenziali o presunte) ed altre tipologie di emergenze in modo totalmente discrezionale: ciò giustificherebbe la diffusione di nuovi vaccini, passaporti vaccinali o di altra natura, valute digitali e, in generale, un controllo pressoché totale sulle popolazioni

· imporre vaccini ottenuti con procedure “fast track”, testati in modo insufficiente e approvati con procedure di emergenza, sollevando da ogni responsabilità chi li produce e chi (pagato) li somministra, anche a fronte di evidenze di scarsa efficacia e sicurezza; · limitare la possibilità per i medici di esercitare la propria professione in scienza e coscienza, attraverso l’imposizione di protocolli sanitari e regole inderogabili sull’assistenza ai pazienti (come ad es. i divieti di visita in presenza o presso l’abitazione dei pazienti ...);

· giustificare la censura e la propaganda sui media, su internet, nelle scuole e università, nei luoghi di lavoro, eccetera, in nome della salute;

· aumentare a dismisura i costi dell’OMS.

L'articolo 3 delle proposte di modifica dei RSI poi, ha ELIMINATO le tutele dei diritti umani, libertà e dignità personali, e – dopo le critiche – non è ancora chiaro se ci sia l’intenzione di ripristinarle; L'articolo 43, par. 4, delle proposte di modifica del RSI prevede che l'OMS possa imporre o vietare l'uso di certi farmaci o altre misure in una pandemia, e che le sue "raccomandazioni" diventano vincolanti. Va sottolineato il fatto che l’OMS, oggigiorno, è una struttura che beneficia di finanziamenti “misti”, provenienti sia da attori “pubblici” (i governi...), sia da organizzazioni private. Da un lato i finanziamenti degli Stati sono tra loro disomogenei, con alcuni paesi che contribuiscono molto più di altri; dall’altro i cosiddetti “benefattori” privati coincidono per la maggior parte con i titolari di corpose quote azionarie di società e aziende produttrici di farmaci e presidi medici, compresi i vaccini. Questa commistione di interessi pubblici e privati non garantisce la necessaria neutralità nelle decisioni di questa organizzazione internazionale: l’OMS, in definitiva, non può essere considerato, allo stato attuale, un’istituzione super partes. In un momento particolare per il nostro paese che vede il Consiglio Grande e Generale dimissionario e il governo in carica per sbrigare l’amministrazione ordinaria, SALUTE ATTIVA, analogamente a quanto dichiarato dal ministro della Salute Italiano, chiede alle istituzioni, ognuna per la parte di competenza, di non aderire al cosiddetto Trattato Pandemico né a modifiche ai Regolamenti Sanitari Internazionali (attenendosi a quelli in vigore dal 2005).

c.s. Ass. Salute Attiva

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: