Salute Attiva: una serata dedicata alla prevenzione delle malattie oncologiche

Salute Attiva: una serata dedicata alla prevenzione delle malattie oncologiche.

Covid o non covid la malattia oncologica colpisce a San Marino senza pietà causando circa il 34% delle morti annuali. Quali le cause? E' solamente un problema di diagnostica o c'entra anche la prevenzione? Cosa possiamo fare per vivere una vita sana che poi è anche sinonimo di una vera prevenzione? Ne parliamo giovedì 1 Dicembre, h.20.45 c/o la Sala Montelupo di Domagnano (Piazza Filippo da Sterpeto, 3) con Franco Desiderio, medico chirurgo Specialista in Oncologia medica ed endocrinologia, esperto in Omeopatia e Fitoterapia. Nella sua attività più che trentennale di medico ospedaliero si è sempre interessato di oncologia senologica, una branca dell’oncologia che si occupa prevalentemente del tumore della mammella, e in particolare della diagnosi precoce. Dal 2008 a tutt’oggi è docente della scuola di Omeopatia della SIOMI (Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata) di Bologna. L'invito è aperto a tutti, ad ingresso gratuito e senza prenotazione. Nel corso della serata, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare il tesseramento (nuove iscrizioni e rinnovi) per l'anno 2023.

c.s. Salute Attiva - Il Direttivo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: