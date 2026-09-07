Salute, felicità e benessere dei più piccoli: presentato l'evento "Il senso di ogni cosa"

Salute, felicità e benessere dei più piccoli: presentato l'evento "Il senso di ogni cosa".

La Repubblica di San Marino si prepara a vivere una giornata all’insegna di festa, solidarietà ed emozioni. Venerdì 11 settembre dalle ore 16.00, il Parco Ausa di Dogana ospiterà la quarta edizione dell’evento dedicato alla salute, alla felicità e al benessere dei più piccoli, dal titolo “Il senso di ogni cosa”, evento benefico voluto dalla Segreteria di Stato per il Turismo, realizzato con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo, con il Patrocinio del Congresso di Stato, a sostegno delle associazioni che si impegnano per il futuro dei bambini con malattie genetiche e oncologiche.

L’annuncio ufficiale oggi, 7 settembre 2026, nel corso di una conferenza stampa presso la Segreteria di Stato per il Turismo. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, completamente gratuita, nasce per offrire un pomeriggio a misura di famiglia e per sostenere concretamente i bambini affetti da malattie oncoematologiche rare. La raccolta fondi sarà destinata alle associazioni sammarinesi “InSiamo” e “Oceano Blu”. Le due associazioni perseguono scopi distinti ma complementari: InSiamo si dedica al sostegno dei bambini colpiti da malattie oncoematologiche e delle loro famiglie, mentre Oceano Blu è impegnata nella lotta alle malattie rare, in particolare la sindrome genetica CAMK2B, promuovendo ricerca, sensibilizzazione e inclusione sociale. Grazie al contributo di numerosi sponsor privati e al supporto delle associazioni di volontariato, il Parco Ausa si trasformerà in un coloratissimo villaggio del divertimento, con food truck, gonfiabili, trucca bimbi, food truck, spettacoli di magia grazie alla presenza di Mago Gabriel e Magica Gilly gioco con Vip Nasi Rossi, pesca di beneficenza con premi offerti da Benetton, Chicco San Marino e Palestra Energia Wellness and Fitness e una organizzata dalla Fondazione Centro Anch’io, spazio alla musica grazie alle note e all’intrattenimento della San Marino Concert Band, sul palco dalle ore 19.30.

Tra le attrazioni presenti letture animate a cura dei “Lettori con la Valigia”, giochi storici, mercatini di artigianato e oggettistica etnica con Associazione Liluna e Associazione Karibuni, la possibilità di avere un ritratto caricatura ad opera di Arrigo, tanti giochi per bambini grazie a Hobby World e Cool Things. Nell’area spettacoli dalle 16.00 alle 17.00 si esibirà il dj Andrea Lombardo, per lasciare poi spazio all’esibizione della Mya Gym dalle 17.00 alle 18.00. A seguire sino alle ore 20.00 lo spettacolo di Super Paciughino con giochi e magie. Intermezzi di balli e di baby dance con le K-Pop Tribute e le canzoni più amate dai bambini ed il gran finale con bolle di sapone. Dalle ore 16.00 alle 18.00 sarà possibile fare pratica yoga per bimbi e dalle 17.00 alle 18.00 jam di Acroyoga con gli allenatori di Fluxo. Alle ore 17 è previsto un Talk show dal titolo “Oltre la cura”, organizzato per discutere di sostegno psicologico ai bambini colpiti da malattie oncologiche o rare e alle loro famiglie. Il tavolo di confronto coinvolgerà realtà mediche e mondo dell’associazionismo. Condurrà l’incontro Simona Ventura. Parteciperanno la Direzione Generale ISS, il Presidente dell’Ordine degli Psicologi di San Marino, le Associazioni InSiamo e Oceano Blu, l’associazione Viviamo in Positivo (VIP Nasi Rossi). A seguire alle ore 18.00 la presentazione del libro “Martina il Cuore e la Rosa”. La chiusura sarà affidata a un grande concerto: alle 21 salirà sul palco Fabrizio Moro che porta in scena a San Marino il suo "Non ho paura di niente - live tour", la canzone “Il senso di ogni cosa”, ideale manifesto e titolo di questa giornata, è uno dei successi più grandi del cantautore, una canzone che parla della ricerca della felicità e della consapevolezza che ognuno di noi deve trovare dentro di sé per raggiungerla.

La canzone invita a non fermarsi mai nella ricerca di un senso più profondo alla vita, anche quando le cose sembrano non avere una spiegazione. Per agevolare l’afflusso, i partecipanti potranno utilizzare i parcheggi disponibili all’interno del San Marino Outlet Experience di Rovereta (aperto sino alle ore 01.00), con servizio navetta al Parco dalle 17.30 alle ore 23.30 e 5°Piano del centro Commerciale Atlante. In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella data del 19 settembre.

Dichiarazioni istituzionali: Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo “Questo è un tipo di evento che spero rimanga permanente, nato per offrire sincera empatia e supporto concreto a chi ha bisogno del nostro aiuto, del nostro spirito di comunità. I genitori hanno necessità non solo di aiuto materiale, ma anche emotivo, di sentire quella vicinanza che dà il coraggio di continuare un percorso molto difficile. Il valore di una comunità che si muove è fondamentale. Il Parco Ausa si trasforma in un villaggio di colori, musica e sorrisi, perché la gioia è la prima medicina e la comunità è la vera forza che sostiene. A volte si tende davanti al dolore a chiudersi, è invece nell’apertura e nella condivisione che si trova una strada”.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

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