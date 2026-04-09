Salute, scuola e lavoro: a Borgo Maggiore l'Europa incontra i cittadini

Salute, scuola e lavoro: a Borgo Maggiore l'Europa incontra i cittadini.

Grande interesse per la seconda serata del ciclo sull'Associazione UE. Istituzioni, forze politiche e parti sociali a confronto sui diritti che cambieranno la vita dei sammarinesi

Il percorso di consapevolezza verso l’integrazione europea ha segnato ieri sera una tappa fondamentale. Presso la Sala “Joe Cassar” di Borgo Maggiore, il secondo incontro pubblico promosso dal Congresso di Stato ha registrato una partecipazione attenta e qualificata, sia in presenza che attraverso la diretta streaming sulla pagina ufficiale dell'Esecutivo, confermando quanto il tema dei "Nuovi Diritti" sia sentito dalla popolazione. Al centro del dibattito le ricadute pratiche dell'Accordo di Associazione sulla quotidianità di studenti, lavoratori e pazienti. I Segretari di Stato Luca Beccari, Marco Gatti, Alessandro Bevitori e Teodoro Lonfernini hanno risposto ai quesiti tecnici spiegando come San Marino si stia preparando a gestire la libera circolazione delle persone. In particolare sono state esposte le opportunità e gli sviluppi nel tema della sanità, della istruzione e del lavoro, considerando anche il possibile cumolo pensionistico nei diversi stati UE. Particolarmente stimolante la seconda parte della serata, dedicata al confronto politico. Gli interventi di Giovanna Cecchetti (Consigliere Indipendente del Partito Socialista Riformista), Nicola Renzi (Repubblica Futura) e Giuseppe Maria Morganti (Libera), pur con sfumature diverse, hanno confermato una sostanziale unità d'intenti nel considerare l'Associazione come un'opportunità irripetibile. La discussione si è concentrata sulla tutela dell'identità sammarinese, con il Consigliere Renzi che ha sottolineato la necessità di una gestione oculata della sovranità, mentre il Consigliere Morganti ha messo l'accento sulle nuove tutele sociali e il Consigliere Cecchetti sulla valorizzazione delle eccellenze locali in un mercato più vasto. L'ultima parte dell'incontro ha visto protagonista la società civile. Rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno preso la parola per chiedere garanzie sulla formazione dei giovani e sulla competitività del lavoro in Repubblica. Conclusa la sessione dedicata ai diritti dei cittadini, il Congresso di Stato guarda ora all’ultimo atto. Il terzo e conclusivo incontro sarà focalizzato sui "Cambiamenti strutturali": si parlerà di riforma della Pubblica Amministrazione, Giustizia, Turismo e innovazione tecnologica. La data e il luogo del prossimo appuntamento verranno comunicati nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali.

C.s. Congresso di Stato della Repubblica di San Marino

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