Saluto di commiato del Segretario Politico del PDCS in occasione delle esequie di Mariella Mularoni

Eccellentissimi Capitani Reggenti, familiari, autorità, cari concittadini

Oggi, il Consiglio Grande e Generale si raccoglie nel dolore e nella preghiera per salutare Mariella Mularoni: madre, insegnante, donna delle istituzioni e autentica rappresentante della Repubblica di San Marino.

La sua morte prematura lascia un vuoto profondo nella famiglia, nelle istituzioni, nel nostro Partito e nell’intera comunità sammarinese. A nome di tutti i membri del Consiglio Grande e Generale, e particolarmente di tutti i membri del gruppo consigliare del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, desidero rivolgere, alle figlie, Giulia e Beatrice, e a tutti i suoi cari la più sincera e affettuosa vicinanza.

Mariella è stata innanzitutto una donna capace di vivere ogni responsabilità con misura, dedizione e cuore.

Il suo essere madre ha formato anche il suo modo di guardare alla vita pubblica: con attenzione alle persone, con sensibilità verso le fragilità, con il desiderio concreto di prendersi cura della comunità. Il suo essere insegnante le ha fatto valorizzare l’importanza dell’ascolto, della preparazione, della pazienza e, soprattutto, della fiducia nelle giovani generazioni. Aspetti che ha portato anche nel servizio alle istituzioni e nel rapporto con i cittadini.

Il suo percorso istituzionale è stato importante e significativo. Membro del Consiglio Grande e Generale in più legislature, impegnata in organismi consiliari e parlamentari anche in ambito internazionale, poi l’incarico di Capitano Reggente e, infine, la responsabilità di Segretario di Stato, in un ambito particolarmente delicato come la sanità, la sicurezza sociale e le pari opportunità.

In tutti i ruoli ricoperti, ha rappresentato San Marino con dignità, competenza e decoro, insieme ad una profonda umanità, e attenzione verso le famiglie, le persone più fragili e l’intera comunità.

Anche nei mesi della malattia, vissuti con forza e dignità, Mariella, ha continuato il suo lavoro con discrezione e determinatezza, offrendo a tutti noi una testimonianza di coraggio, dedizione e amore per il Paese.

Oggi queste poche parole non possono colmare il dolore che sentiamo. Possono però custodire la sua memoria e trasformarla in gratitudine: gratitudine per ciò che Mariella ha donato alla sua famiglia, alle Istituzioni, al PDCS, alla scuola e a tutta la Repubblica.

Cara Mariella, il Consiglio Grande e Generale, il Partito Democratico Cristiano Sammarinese e tutta la nostra comunità ti salutano con commozione, rispetto e riconoscenza.

Ti affidiamo alla misericordia del Signore, certi che il bene compiuto, la dedizione offerta e il servizio reso rimarranno nella memoria di chi ti ha conosciuta e continueranno a produrre frutti di bene nella storia della nostra Repubblica.

Cara amica, continua ad accompagnarci dal Cielo. Ciao Mariella



c.s. Giancarlo Venturini (Segretario Politico PDCS)







