Salve Financial Hub: bilancio 2023 approvato all'unanimità.

Gli azionisti di Salve Financial Hub S.p.A. hanno approvato in data 28 maggio 2024 il Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 redatto secondo i principi bancari. Sono stati necessari due anni di preparazione per realizzare l’istituto di pagamento che consente alla Repubblica di San Marino di poter espandere ulteriormente i rapporti finanziari. SALVE Financial Hub è un PSP fintech che concentra la propria attività su rigorosi processi di compliance con l’obiettivo di operare nel segmento B2B internazionale, segnatamente nei settori commerciali e produttivi, facilitando l’esecutività operativa, avendo profilato a monte l’intera filiera delle transazioni e dei soggetti coinvolti. La Società è autorizzata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino alla prestazione dei Servizi di Pagamento di cui alla lettera I dell’Allegato 1 della LISF, per i servizi di cui al punto c) “esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi”. Il Presidente Franco Norri ritiene che questa iniziativa rappresenti un passo avanti verso la modernizzazione del Paese, anche alla luce dell’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione Europea. L’Amministratore Delegato Massimo Ferracci sottolinea come SALVE Financial Hub si sia dotata di un assetto organizzativo volto a massimizzare la chiarezza nella definizione di ruoli e responsabilità, garantendo da un lato un solido sistema di controllo interno e dall’altro la migliore funzionalità in un ambiente fortemente informatizzato ad elevata intensità tecnologica. Nello svolgimento delle proprie attività, la Società si avvale dei servizi erogati da procedure di elevato standing, definite, anche in termini di livelli di servizio, all’interno di contratti conformi al regolamento dell’autorità di vigilanza Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Come sottolineato dai vertici aziendali, SALVE Financial Hub mette a disposizione le proprie competenze e relazioni a beneficio dell’intero sistema bancario, volendo rappresentare una sorta di servizio internazionale per l’intera Repubblica.

