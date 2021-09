Samoline colora il GP Octo di San Marino e della Riviera di Rimini

Samoline, la pittura per tracciati sportivi Colsam, anche quest’anno torna al Misano World Circuit Marco Simoncelli in occasione del Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini che si svolgerà dal 17 al 19 settembre 2021. Ancora più forte la Partnership tra Colsam e Misano World Circuit Marco Simoncelli. L’autodromo conferma Samoline per la propria segnaletica orizzontale e per esaltare le coloratissime grafiche del progetto RideOnColors, concepite dal genio di Aldo Drudi. La prima pittura al mondo omologata FIA e approvata FIM dal 2000 è anche la prima pittura a riportare sul proprio packaging gli ologrammi delle due federazioni per certificare gli elevati standard di sicurezza e qualità della pittura Colsam. Dal 2021 solo le pitture omologate possono essere usate per segnalare cordoli e vie di fuga dei circuiti che ospitano le gare FIA e FIM. Colsam mette a disposizione dei circuiti partner la propria esperienza e consulenza per aderire ai nuovi standard e selezionare le vernici e i colori più adatti. Nonostante il rinvio di alcune gare internazionali legate alla pandemia ancora in corso, Samoline si conferma un’eccellenza richiesta dai circuiti sportivi di tutto il mondo di Moto GP, Superbike, Endurance e Formula 1, garantendo lo stesso grip del supporto stradale in ogni condizione di gara, su terreno asciutto e su bagnato.

