San Clemente, via libera a tre progetti per mettere in sicurezza le vie Saline, Giardino e Reno.

Sono tre i progetti esecutivi, con relativa assegnazione delle risorse finanziare, che la Giunta del Comune di San Clemente ha approvato, in ottemperanza all’ordinanza del Commissario Straordinario, a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023. “In quella circostanza - dice la Sindaca Mirna Cecchini - tutti i Comuni coinvolti dall’evento meteo di particolare e violenta intensità, specie sui nostri territori, hanno inoltrato alla Regione Emilia-Romagna l’esito della ricognizione circa le opere da affrontare. Nel caso di specie qui a San Clemente l’attenzione si è concentrata sulla messa in sicurezza di tre vie d’interesse comunale: via Saline, via Giardino e via Reno. In tutti e tre i casi - aggiunge la Sindaca - si rendeva necessario progettare, in primis, i lavori di ripristino di un tratto delle rispettive sedi stradali, quindi intervenire sui fossi e la regimazione delle acque meteoriche fino alla risagomatura dell’intero tracciato così da riportare in totale e piena sicurezza la fruibilità del percorso”. “Si tratta sostanzialmente di opere di manutenzione straordinaria - fa eco l’Assessore ai Lavori Pubblici, Christian D’Andrea - non più rinviabili e pertanto occorreva dare seguito alla ricognizione effettuata dai nostri Uffici Tecnici mediante l’attivazione dei cantieri corrispondenti. Complessivamente andremo a investire circa 60mila euro partendo dall’intervento più consistente, quello di via Saline, e proseguendo poi lungo le vie Giardino e Reno. In questo modo completiamo un primo panel di lavori, il cui punto di maggiore criticità era rappresentato da via Ca’ Menghi ora tornata totalmente transitabile e che ci ha visto impegnati con una serie di opere stradali e di consolidamento a contrasto del dissesto idrogeologico molto importanti attingendo ai fondi, 250mila euro, riconosciuti a San Clemente sempre dall’ordinanza Commissariale nel post-alluvione 2023”.

cs Marco Valeriani

