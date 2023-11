San Clemente: Wi-Fi libero, gratuito e veloce con il progetto EmiliaRomagna WiFi. Accesso alla rete da Piazza Mazzini

Wi-Fi libero, gratuito e veloce a San Clemente. Il progetto EmiliaRomagna WiFi, che rientra nella programmazione dell’Agenda digitale regionale volta a favorire/guidare l’innovazione digitale e tecnologica nonché imprimere impulso allo sviluppo territoriale della società dell’informazione, cresce ancora e oggi annovera anche il comune di San Clemente. L’accesso alla rete Wi-Fi è garantito tramite l’hotspot collocato al centro di Piazza Mazzini nel borgo storico del paese. Il servizio, libero, gratuito e veloce, assicura a tutti i cittadini e ai visitatori un collegamento sicuro e senza registrazione: attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Da un’apposita pagina web - EmiliaRomagna WiFi - si ha una panoramica completa dei quasi 8mila punti wifi disponibili da Piacenza a Rimini, Valconca compresa. “Andiamo a recepire e rendere concreta una richiesta espressa da tempo e soprattutto - dice la Sindaca Mirna Cecchini - attiviamo un servizio utile, libero e gratuito a beneficio dell’intera collettività. La digitalizzazione dei territori, compreso il nostro, è un passo fondamentale nella direzione di una maggiore libertà di connessione alla rete. Giovani e meno giovani fruiscono quotidianamente della rete internet: e lo fanno per mantenersi in contatto tra loro, scaricare musica e informazione multimediale, sapere in tempo reale cosa accade dall’altra parte del mondo, vivere gli spazi culturali. Grazie a EmiliaRomagna WiFi aggiungiamo un tassello in più ai nostri obiettivi di contemporaneità”.

cs Marco Valeriani, Ufficio Stampa e Comunicazione Comune di San Clemente

