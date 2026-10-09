San Leo Artist Festival: il maestro Keith Goodman in concerto a Palazzo Mediceo. Tra Barocco e Contemporaneo

Il San Leo Artist Festival "I colori della musica", con la direzione artistica del M° Anacleto Gambarara e l'organizzazione dell’Accademia Distretto della Musica, propone -domenica 11 ottobre- un nuovo, imperdibile appuntamento musicale nella suggestiva cornice della Sala Concerti del Palazzo Mediceo di San Leo, alle ore 17. Protagonista sarà il M° Keith Goodman: il pianista, compositore direttore d’orchestra italoamericano sarà impegnato in un raffinato recital pianistico interamente dedicato ai grandi autori italiani, in un affascinante viaggio cronologico e stilistico che dal periodo Barocco gi unge fino alla produzione contemporanea: Scarlatti, Cimarosa Mascagni, Puccini, Pilati, Longo e Goodman. I "Mesi del Pianoforte" e il bilancio della Direzione Artistica L'evento si inserisce nel cuore della programmazione autunnale, segnando un momento di particolare fermento concettuale e artistico per l'intera kermesse. «Con i mesi dedicati al pianoforte, tra ottobre e novembre, il San Leo Artist Festival sta prendendo esattamente la forma che avevamo immaginato fin dall'inizio all'interno del progetto "I colori della musica"», dichiara con soddisfazione il Direttore Artistico Anacleto Gambarara. «questo prestigioso appuntamento, al quale seguiranno i due concerti con Ilaria Brognara (25 ottobre) e Josephine Gajtani (29 novembre) - rappresenta nuove, vivaci sfumature che vanno ad arricchire e completare questo straordinario caleidoscopio sonoro». Il recital del M° Goodman conferma la vocazione del festival nel coniugare l'alta formazione musicale con l'offerta culturale d'eccellenza, valorizzando il patrimonio artistico e i luoghi storici del borgo di San Leo. INFO E PRENOTAZIONI: Sede: Sala Concerti di Palazzo Mediceo, San Leo ore 17, domenica 11 ottobre (RN) Organizzazione: Accademia Distretto della Musica Direzione Artistica: Anacleto Gambarara









