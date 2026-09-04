San Leo Artist Festival: settembre sotto il segno della lirica con il maestro Delfo Menicucci

Il San Leo Artist Festival 2026 – I Colori della Musica, la rassegna curata dall’Accademia Distretto della Musica con la direzione artistica di Anacleto Gambarara, prosegue il suo ricco percorso artistico inaugurando il mese di settembre, interamente dedicato alla grande tradizione della Lirica. L’appuntamento arriva sulla scia del successo riscontrato nel mese di agosto, che ha visto Piazza Dante Alighieri riempirsi di pubblico ed emozioni per lo spettacolo "Giochi di Fuoco" a cura del Teatro dell’Aleph di Milano: una serata indimenticabile in cui percussioni, musica dal vivo e suggestive coreografie ignee hanno trasformato il centro storico di San Leo in un palcoscenico a cielo aperto di grande fascino e partecipazione.

Forti di questo seguito, il Festival entra ora nel vivo con un appuntamento di altissimo spessore formativo e concertistico che vedrà protagonista il Maestro Delfo Menicucci.

Il programma degli eventi dedicati alla lirica si articolerà presso la Sala Concerti di Palazzo Mediceo:

Dal 4 al 6 settembre: Si terrà il Master di Canto Lirico diretto dal M° Delfo Menicucci, cantante lirico dalla trentennale carriera e docente al Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Un percorso intensivo di tre giornate focalizzato sulla celebre "Tecnica di Affondo" per la voce.

Domenica 6 settembre (ore 16:00): Spazio alla cultura e all'approfondimento con la presentazione del libro “Il mio Puccini. Viaggio nell’anima del teatro di Giacomo Puccini”, scritto dallo stesso Maestro Menicucci.

Domenica 6 settembre (ore 18:00): Grande appuntamento con il Concerto Lirico Finale dei corsisti. Gli allievi del Master saliranno sul palco per esibirsi di fronte al pubblico, mettendo a frutto l'esperienza maturata e le qualità vocali affinate durante il corso.

Il "Mese della Lirica" del San Leo Artist Festival proseguirà poi sabato 26 settembre alle ore 21:00 nella suggestiva cornice del Duomo di San Leo, con il concerto "Romanze e arie" che vedrà protagonisti il soprano Reiko Higa e il tenore Mauro Montanari, accompagnati al pianoforte da Shizuka Sakurai e condotti da Anacleto Gambarara.

Info e contatti: Accademia Distretto della Musica APS ETS Cell. 392.2033951 – e-mail: segreteria@ddmv.it ; info.ddmv@gmail.com

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