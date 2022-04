San Leo entra nel comitato nazionale per le celebrazioni dei 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro

Anche il Comune di San Leo insieme alla Regione Emilia-Romagna sono entrati ufficialmente nel Comitato nazionale per le celebrazioni dei 600 anni dalla nascita di Federico da Montefeltro. Un percorso, quello che ha portato l’ingresso del Comune di San Leo al pari dei comuni di Urbino e Gubbio, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dall’assessore alla Cultura della Regione Emilia- Romagna Mauro Felicori. L’insediamento del comitato si svolgerà il prossimo 27 aprile a Roma e a partire dal prossimo 7 giugno fino allo stesso mese del 2023 si svolgeranno le iniziative. “Per celebrare il Duca di Urbino abbiamo in programma un ricco calendario di eventi – annuncia il sindaco di San Leo Leonardo Bindi - anche noi partiremo da giugno e ogni nostro appuntamento vedrà sullo sfondo la figura di Federico. Far parte di questo Comitato ed essere inseriti nel calendario nazionale per le celebrazioni del VI Centenario della nascita di Federico da Montefeltro significa portare San Leo nel mondo. Quest'anno avrà una grande rilevanza culturale per San Leo, ed è un'occasione di promozione turistica molto importante”.