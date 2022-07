San Leo Festival Omaggio a Federico da Montefeltro

L’ottavo appuntamento del San Leo Festival farà apprezzare al pubblico la raffinatezza tecnica e artistica di cinque musicisti romagnoli, conosciuti a livello internazionale: Stefano Nanni (pianoforte), Gianluca Nanni (batteria e percussioni), Roberto Bartoli (contrabbasso), Paola Fabris e Lele Il Saraceno (voci). Il concerto sarà un viaggio verso diverse suggestioni musicali di ogni parte del mondo. Il viaggio come elemento persistente nella storia dell'uomo. Il viaggio non solo fisico come quello di Ulisse, ma anche introspettivo nella coscienza come quello di Zeno. Oppure un viaggio della fantasia. La musica del mondo trasforma il pubblico in viaggiatori anche restando immobili, attraverso lo spazio e il tempo, e racconta storie, nuove e antiche che ci accompagnano come vento nelle nostre vele. Ci fa attraversare deserti, strade non ancora tracciate, mari e oceani, percorsi dai nostri padri prima di noi. Ogni fine di un viaggio è solo l'inizio di uno nuovo. Il sottotitolo del concerto, “Un profilo inconfondibile”, è dedicato alle celebrazioni di Federico da Montefeltro, di cui ricorrono quest’anno i 600 anni dalla nascita e che il San Leo Festival omaggia con una programmazione a lui dedicata. Piero della Francesca, col ritratto di Federico agli Uffizi, ci ha lasciato un'immagine iconica, che ha fatto il giro del mondo, un po' come la musica di questa serata. Un profilo unico che testimonia molto della tempra forte e decisa di Federico e che inevitabilmente ricorda lo scontro in seguito al quale il suo volto rimase sfigurato per sempre.

Ingresso libero.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Società San Leo 2000 S.r.l. tel.0541926947 - 3395497576 (solo whatsapp)

www.sanleofestival.it - www.san-leo.it info@sanleo2000.it

c.s. Nuova Comunicazione - San Leo Festival

