San Leo Festival - Omaggio a Federico da Montefeltro

Il nono appuntamento del San Leo Festival vedrà protagonista un trio d’eccezione, Mario Marzi (sax), Simone Zanchini (fisarmonica), Paolo Zannini (pianoforte). Il concerto sarà un concentrato di emozioni, di attualità e memoria, di eccellente capacità di comunicare e dare, attraverso la forma artistica. Un quadro di coinvolgente bellezza, fatto di pennellate forti e decise ma ognuna definita nel suo stile, dove è l’opera del Trio che emerge, che governa e riscalda i colori, che districa e risolve con una naturalezza impressionante i codici personali, emotivi e cognitivi imposti da ogni autore e ne fa proprie le leggi. Questo è “Tutte le direzioni…” un progetto che nasce dal desiderio di far conoscere la musica di artisti che partendo da fenomeni musicali di derivazione prevalentemente popolare, sono giunti alla definizione di un linguaggio universale, filtrando e sintetizzando le proprie esperienze in una scrittura più ricercata ed inconfondibilmente personale. “La fusione-unione delle nostre diverse esperienze musicali ci è sembrato essere lo specchio ideale nel quale ricercare un punto d’incontro fra emozionalità, istinto e ricerca personale. La musica ha aiutato a far crescere l’amicizia tra di noi, ribadendo ancora una volta che essa è un’arte specialissima e che non ha confini e steccati perché vive di un’incredibile forza propria, la libertà”, scrive Mario Marzi. Il Trio proporrà brani di grandi autori come: Béla Bartok, Richard Galliano, Egberto Gismonti, Astor Piazzolla, Javier Girotto, ecc. Il concerto ha un secondo titolo dedicato alle celebrazioni federiciane che caratterizzano l’edizione 2022 del Festival di San Leo, “Gli artisti del Duca”: un trio storico per omaggiare un personaggio che amava circondarsi di artisti e di uomini di cultura. Per lui hanno lavorato i nomi più prestigiosi della sua epoca: Piero della Francesca, Paolo Uccello, Vespasiano Bisticci, Antonio Pollaiolo, Giusto Gand, Pedro Berruguete, ... solo per citare i più conosciuti. PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Società San Leo 2000 S.r.l. tel.0541926947 - 3395497576 (solo whatsapp) www.sanleofestival.it - www.san-leo.it info@sanleo2000.it

c.s. Nuova Comunicazione - Gruppo Novacom