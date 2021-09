San Leo, partono importanti interventi di manutenzione e rinnovo illuminazione sulle strade

San Leo, partono importanti interventi di manutenzione e rinnovo illuminazione sulle strade.

Al via a breve a San Leo una serie di interventi che prevedono il rifacimento delle strade, sostituzione dell'impianto della pubblica illuminazione con nuove tecnologie a Led e l'efficientamento energetico di alcuni edifici di pregio storico e architettonico. Ammontano infatti a oltre un milione e mezzo di euro i lavori pubblici programmati dall’autunno del 2021 alla primavera del 2022. Tra gli interventi più importanti c’è il rifacimento dell'asfalto di alcune strade comunali. Sono diverse le strade in oggetto e l'investimento complessivo per queste importanti opere di manutenzione è di circa 700 mila euro. Altro importante intervento sarà il rinnovo dell'impianto di illuminazione stradale con tecnologia “Led” a Pietracuta In Via Umberto I. Altre due zone saranno inoltre oggetto di interventi all'illuminazione pubblica sulle strade comunali, si tratta della zona Pianacci Agenzia e Borgo Piega Quattroventi. Per quanto riguarda interventi di efficientamento energetico uno dei più importanti riguarderà il Palazzo Mediceo, che grazie al finanziamento ministeriale per “Aree Interne” di 100 mila euro sarà oggetto di una riqualificazione energetica. 100 mila è anche la cifra che sarà investita per la realizzazione dell’osservatorio geologico “La grande frana”. Saranno invece circa 80mila euro gli interventi post pandemia che verranno realizzati nella scuola primaria e nella secondaria di Pietracuta che riguarderanno i servizi igienici e l'efficientamento energetico. “Prosegue senza sosta il nostro impegno per intercettare i finanziamenti ministeriali. In questo modo riusciamo a realizzare le opere pubbliche senza indebitare le casse comunali e alleggerendo il bilancio. Con questi contributi riusciamo a fare interventi che i cittadini aspettano da tempo”. Ha dichiarato il Sindaco Leonardo Bindi.

