Giovedì 6 luglio, ore 17.00 Palazzo Graziani piazzale Lo Stradone, 13 – Castello della Città di San Marino “15 anni nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO Il percorso, i passi compiuti e le sfide future - aggiornamento del Piano di Gestione.

In occasione del XV anniversario di iscrizione nella Lista dei Siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO, l’Autorità di Indirizzo UNESCO, composta dai Segretari di Stato per gli Affari Esteri, per la Cultura per il Territorio, per l’Industria e per il Turismo, in collaborazione con l’Unità di Coordinamento UNESCO, invita la cittadinanza ad un incontro pubblico, per ripercorrere i passi compiuti e per affrontare le sfide future, al fine di valorizzare l’importante obiettivo raggiunto dalla Repubblica attraverso la presentazione del documento di aggiornamento del Piano di Gestione del sito UNESCO. Tale Piano previsto dall’UNESCO, è uno strumento volto ad assicurare la tutela, la valorizzazione e la promozione del sito “Centro storico di San Marino e Monte Titano” e della zona tampone, e rappresenta un modello di gestione delle risorse di carattere storico e ambientale, in grado di orientare le scelte di pianificazione urbanistica ed economica dell’area nominata. La cittadinanza è invitata.