San Marino 2030: proseguono i lavori con Nomisma e gli incontri con le parti sociali

Questa mattina, la sala conferenze del coworking del Centro Fiorina, ha ospitato l’incontro del Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi e dei tecnici della Segreteria di Stato insieme ai consulenti di Nomisma SpA che stanno lavorando al completamento del progetto San Marino 2030. Per Nomisma SpA presente il Dott. Marco Marcatili (Responsabile Sviluppo Economico) unitamente ad un team tecnico multidisciplinare della società di consulenza e alla Dott.ssa Elisa Zafferani per parte sammarinese. Il gruppo di lavoro ha presentato l’avanzamento dei lavori verso quello che sarà il progetto per lo sviluppo dell’economia sammarinese a medio termine ai rappresentanti delle altre Segreterie di Stato e dei dipartimenti e ai rappresentanti delle associazioni di categoria. Lo studio presentato getta le basi su un’analisi attenta dei progetti storici precedentemente perseguiti e sullo status-quo dei settori chiave: economia, finanze, tecnologia, industria, istruzione, turismo e ambiente. Sono stati lanciati messaggi chiari sulla necessità di vivere il percorso verso San Marino 2030 come sistema-Paese: tutti ne saranno parte, nessuno sarà chiamato semplicemente ad avvallarlo. I lavori si sono aperti con i saluti del Segretario di Stato Fabio Righi: “Abbiamo cercato la massima condivisione con tutte le Associazioni di categoria, perché la sfida di dare una nuova identità al Paese non è una cosa che può essere calata dall’alto, ma deve essere co-progettata con la massima condivisione dal Paese stesso”. Il Dott. Marco Marcatili, Responsabile Sviluppo Economico di Nomisma SpA, ha poi introdotto i lavori: “Vogliamo conoscere le vostre esigenze nel dettaglio, attraverso uno studio attento di quelle che sono le peculiarità e contemporaneamente le necessità del territorio. L’obiettivo è creare un progetto San Marino 2030 che grazie ai vari stakeholder internazionali che potremo mettere in campo sia funzionale per tutti”. È proseguito il cordiale confronto con i responsabili delle varie Segreterie di Stato e le stesse Associazioni di categoria, a cui è stato chiesto di indicare in maniera condivisa quali fossero i progetti che ambissero ad attuare nei prossimi mesi e anni. Sulla base di queste idee, è stato mappato il quadro delle opportunità per il prossimo futuro. Successivamente, sulla base di quanto emerso, la giornata di lavori proseguirà con gli incontri singoli con le Associazioni di categoria, l’Agenzia per lo Sviluppo Economico e la Camera di Commercio. L’incontro odierno è servito anche per fissare la sede del gruppo di lavoro, in territorio sammarinese, all’interno degli uffici della Camera di Commercio. Il prossimo incontro è fissato per la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Segreteria Industria