San Marino a Istanbul: avviato un percorso di cooperazione economica con il sistema imprenditoriale turco

Si è conclusa la missione istituzionale ed economica della Repubblica di San Marino a Istanbul, svoltasi l’8 e il 9 giugno, con l’obiettivo di avviare un percorso strutturato di dialogo con alcune tra le principali organizzazioni economiche, imprenditoriali, finanziarie e accademiche della Turchia. La missione, organizzata dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino, ha visto la delegazione sammarinese guidata dal Segretario di Stato per l’Industria Rossano Fabbri e composta dal Direttore della Direzione Affari Economici della SdS Affari Esteri Dario Galassi, dal Direttore Generale dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino Denis Cecchetti, dalla Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione dell’Agenzia Maria Valeria Pasquini, dalla Direttrice Generale dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino Laura Gobbi, dalla Coordinatrice del Dipartimento di Economia, Scienze, Ingegneria e Design - DESID UNIRSM Paula Cenci e da Federico Valentini della SdS Industria, con il supporto dei funzionari delle rispettive istituzioni e del Console Onorario di San Marino a Istanbul Riza Morova. La missione ha rappresentato un passaggio operativo per presentare San Marino come giurisdizione europea stabile, accessibile e integrata con le filiere produttive e professionali italiane ed europee, pronta ad accogliere progetti, investimenti e imprese turche interessati a sviluppare opportunità di collaborazione industriale, commerciale, tecnologica e professionale. Nel corso della missione la delegazione ha incontrato la Camera di Commercio di Istanbul (İTO), con una delegazione guidata dal Segretario Generale Prof. Dr. Nihat Alayoğlu, e successivamente il Consiglio per le Relazioni Economiche Estere della Turchia (DEİK), alla presenza di una delegazione guidata dalla Presidente del Consiglio d’Affari Italia-Turchia Lale Cander. Un momento centrale del programma è stato il San Marino–Türkiye Business Forum, ospitato presso la Turkish Industry and Business Association (TÜSİAD), aperto dal membro del Consiglio di TÜSİAD e Vicepresidente di TÜRKONFED Feyyaz Ünal e moderato dal Presidente di TÜRKONFED International Burak Pehlivan. L’incontro ha consentito di presentare il sistema sammarinese a una platea qualificata di rappresentanti del mondo imprenditoriale turco e di avviare un confronto sulle possibili aree di collaborazione tra i due Paesi. La delegazione ha poi partecipato a un incontro presso la Turkish Enterprise and Business Confederation (TÜRKONFED), aperto e coordinato dal Presidente Süleyman Sönmez, con la partecipazione di operatori economici e rappresentanti di organizzazioni imprenditoriali turche. I lavori si sono conclusi con un intervento di scenario macroeconomico di Orhan Turan, Vicepresidente dell’Alto Consiglio Consultivo di TÜSİAD e membro dell’Alto Consiglio Consultivo di TÜRKONFED. All’incontro era presente anche il Presidente della sede italiana di TÜRKONFED Giuseppe Laghezza Masci. La giornata si è chiusa con un confronto presso l’Ufficio Investimenti e Finanze della Presidenza della Repubblica di Turchia, guidato dal Presidente Burak Dağlıoğlu. Gli incontri hanno confermato l’interesse delle controparti turche ad approfondire, in modo selettivo e concreto, le opportunità di relazione con San Marino. In particolare, sono emerse possibili aree di lavoro sul piano imprenditoriale, professionale, universitario e dell’innovazione, da sviluppare attraverso successivi passaggi di approfondimento.

Le prospettive

La missione di Istanbul si inserisce in un percorso avviato nei mesi scorsi dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino, con il primo incontro a San Marino con i vertici di TÜRKONFED International e la sottoscrizione di un Memorandum di collaborazione tra TÜRKONFED International e l’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino. Durante la visita a Istanbul è stato inoltre sottoscritto un Memorandum of Understanding tra la Camera di Commercio di Istanbul e l’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino, con l’obiettivo di favorire un canale stabile di relazione tra i rispettivi sistemi economici. La fase successiva sarà dedicata a una ricognizione più puntuale degli interessi e dei progetti, sia lato sammarinese sia lato turco, per individuare ambiti realistici di cooperazione e preparare una possibile fase operativa entro l’autunno 2026. L’Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio di San Marino avvierà ora un confronto con imprese, professionisti e soggetti del sistema sammarinese interessati a partecipare a questo percorso, con l’obiettivo di presentare San Marino come ecosistema istituzionale, economico, imprenditoriale, professionale, universitario e dell’innovazione, pronto ad accogliere progetti, investimenti e imprese turche. L’obiettivo è costruire relazioni utili attraverso un confronto e progettualità mirate in ambiti prioritari. Prossimi appuntamenti già nell’autunno a San Marino: l’economia sammarinese e quella turca saranno più vicine e sinergiche.

C,s. - Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A.









