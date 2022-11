San Marino a Praga per l’European Travel Commission

Si sono conclusi oggi a Praga, i lavori del General Meeting nr. 104 dell’European Travel Commission alla quale San Marino ha partecipato con i delegati dell'Ufficio del Turismo, Annachiara Sica e Franca Rastelli e il consulente della Segreteria di Stato per il Turismo Stefano Moroncelli. La delegazione sammarinese ha inoltre preso parte nella giornata del 15 novembre ai lavori del Board of Director (nr.106) del quale San Marino è membro per il biennio 2022/2023 e all’ European Tourism Forum organizzato dalla presidenza ceca del Consiglio dell'Unione Europea in collaborazione con la Commissione Europea, il Ministero dello Sviluppo Regionale e da CzechTourism. L’ETC, che riunisce 34 paesi membri, ha come obiettivo principale la promozione turistica dell’Europa e dei Paesi membri nei mercati extra europei (USA, Canada, Brasile e Cina). Sostenibilità, cambiamento climatico, attività di marketing e ricerca e piano strategico 2030 sono alcuni dei temi discussi durante le due giornate di lavoro. Inoltre ampio spazio è stato dedicato allo sviluppo della collaborazione con l'Unione Europea e alle attività co-finanziamento con fondi europei, a cui San Marino ha partecipato, nel primo semestre del 2022, in qualità di leader del consorzio con Emilia Romagna e Marche per la campagna congiunta' The Lovely Places'; un progetto di 190.000 euro, dei quali il 50% a fondo perduto è stato finanziato appunto dall'Unione Europea. Per Annachiara Sica in qualità di Dirigente dell'Ufficio del Turismo si tratta della prima partecipazione all’interno dell’organismo internazionale ed esprime grande soddisfazione per l'attività promozionale portata avanti da ETC e per le opportunità di sviluppare campagne congiunte co-finanziate dall’Unione Europea e condivisione di best practices nel settore del turismo, strategico per l’Europa e per la Repubblica di San Marino.

