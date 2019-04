San Marino a Seeds&Chips per la sostenibilità

La Repubblica di San Marino parteciperà come partner istituzionale alla quinta edizione di Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit, l’evento di carattere internazionale dedicato all’innovazione nella filiera agroalimentare e alla sostenibilità, in programma presso Fiera Milano Rho dal 6 al 9 maggio 2019. L’iniziativa rientra nella più ampia strategia adottata dallo Stato per improntare tutte le proprie politiche nazionali al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, partecipando anche a livello internazionale alle azioni intraprese in questa direzione. "San Marino considera Seeds&Chips una piattaforma formidabile, in cui scambiare esperienze, accrescere consapevolezza, attivare collaborazioni per dare un seguito concreto agli SDGs”, spiega il Segretario di Stato Marco Podeschi, che interverrà al Summit nella giornata del 9 maggio nel panel dedicato alla grande campagna di comunicazione degli SDGs “Goals on tour”. San Marino è impegnata ad attivare partnership finalizzate a costruire un modello di sviluppo in cui la tutela ambiente, stili di vita sostenibili siano parte di un disegno più ampio. Prosegue, quindi, il percorso iniziato da oltre un anno, in collaborazione con San Marino Innovation, fatto di studio, adozione e implementazione di nuove tecnologie: blockchain soprattutto, ma anche IoT e 5G, tutti strumenti di accelerazione per il conseguimento di questi ambiziosi obiettivi. “Siamo la Repubblica più antica del mondo e siamo orgogliosi di iniziare una trasformazione guidata dalla tecnologia”, sottolinea il Segretario di Stato Andrea Zafferani, che prenderà parte alla tavola rotonda sulla blockchain il 7 maggio. A Seeds&Chips i giovani svolgono un ruolo da protagonisti, in apertura delle conferenze e durante tutti i lavori. Li chiamano Teenovator perché sono giovani e innovatori. E i temi di Seeds&Chips – dai cambiamenti climatici all’agricoltura di precisione, dalle nuove tecnologie all’energia – riguardano da vicino le nuove generazioni. “Impossibile parlare di futuro senza parlare di formazione” dichiara Sergio Mottola, Presidente di San Marino Innovation. “L’istruzione e la conoscenza sono indispensabili per gestire il presente e cogliere le opportunità del futuro”. San Marino Innovation inoltre, per fornire nuove e concrete opportunità ai protagonisti del futuro, permetterà la partecipazione gratuita agli studenti che ne faranno richiesta (per maggiori informazioni visita il sito www.sanmarinoinnovation.com). Soddisfazione per la partecipazione di San Marino a Seeds&Chips esprime il fondatore del Summit, Marco Gualtieri: “Sono felice di questa presenza istituzionale. San Marino si candida a diventare il primo Stato al mondo a centrare gli SDGs. Una scelta di grande lungimiranza, non solo valoriale. Ricalibrare il modello di sviluppo secondo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, infatti, può tradursi anche in una grande opportunità di crescita economica”.