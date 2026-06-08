San Marino accelera sulla sicurezza del lavoro: intesa a Ginevra tra il Segretario Bevitori e il vertice OIL

Il Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori, ha raggiunto nel pomeriggio di oggi la sede delle Nazioni Unite a Ginevra. L'occasione sono i lavori della 114ª Conferenza Internazionale del Lavoro, un appuntamento globale volto a ridefinire le tutele nel mondo produttivo moderno. La missione istituzionale è entrata immediatamente nel vivo. Bevitori ha infatti incontrato in un colloquio bilaterale il Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Gilbert F. Houngbo, alla guida dell'agenzia dal 2022. Al centro del confronto, svoltosi in un clima di profonda e reciproca collaborazione, vi è stato il percorso di recepimento delle principali direttive internazionali da parte della Repubblica. Il Titano intende fare sul serio — e i fatti recenti lo testimoniano. Durante il colloquio è stato rimarcato l’avvio dell’iter per la ratifica della Convenzione n. 155 e della Convenzione n. 187, pilastri normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'adozione di tali strumenti permetterà all’ordinamento sammarinese di agganciare i parametri di tutela più avanzati. "La protezione di chi lavora rappresenta il nucleo fondante attorno al quale stiamo ridisegnando le nostre dinamiche occupazionali", ha dichiarato il Segretario Bevitori a margine del vertice. "L'adesione alle linee guida dell'OIL supera la dimensione formale dell'adempimento burocratico; essa costituisce la prova tangibile della nostra determinazione nel modernizzare il sistema Paese. Desideriamo che la crescita economica avanzi in perfetta simbiosi con la dignità e l'incolumità dei lavoratori. San Marino, del resto, crede da sempre nel dialogo sociale come motore di stabilità."

Il Direttore Generale dell'OIL ha espresso un sincero apprezzamento per la fermezza dimostrata dall'esecutivo. Houngbo ha lodato in particolare il contributo attivo della Repubblica all'interno della Coalizione Globale per la Giustizia Sociale, una piattaforma internazionale nata per azzerare le disuguaglianze e promuovere l'equità nei mercati. C'è l'intenzione comune di strutturare nuove iniziative congiunte. Insomma, l'asse tra Ginevra e San Marino si fa ancora più stretto. Prima di congedarsi, Houngbo ha accolto con entusiasmo l’invito a compiere una visita ufficiale sul Titano, confermando la volontà di consolidare una partnership strategica che guarda al presente e al futuro.

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