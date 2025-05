San Marino accende i motori dello Steam Party 2025: un viaggio nel mondo steampunk tra musica, avventure e creatività

Il 10 e 11 maggio la Repubblica di San Marino si trasforma nella capitale italiana dello steampunk: attesi appassionati da tutta Italia per un evento unico nel suo genere, tra sfilate, giochi, tatuaggi, realtà virtuale e l’attesissimo "Oscar dello Steampunk". San Marino è pronta a immergersi in un’atmosfera fuori dal tempo con lo Steam Party 2025, il festival dedicato al mondo steampunk e alle culture alternative che, sabato 10 e domenica 11 maggio, animerà il suggestivo centro storico della Repubblica più antica del mondo. Due giornate all’insegna della creatività, dell’ingegno e dello spettacolo, in uno degli eventi più affascinanti e originali del panorama nazionale. Organizzato da un team di professionisti specializzati in eventi di cultura pop e fantasy in tutta Italia, lo Steam Party ha ormai conquistato un posto d’onore tra le manifestazioni del genere, diventando un punto di riferimento per centinaia di appassionati provenienti da tutta Europa. Fulcro dell’evento sarà Via Eugippo, dove prenderà vita una grande mostra mercato di oggetti artigianali, abiti e accessori a tema steampunk, etnici e celtici. L’atmosfera sarà arricchita da performance artistiche, scenografie immersive e set fotografici professionali nei luoghi più iconici del centro medievale, come il Giardino di Santa Chiara. Grande attesa per l’Escape Room a tema steampunk, ideata da Pietro Bolognesi (Mr. Bolpi), che catapulterà i partecipanti in un’avventura carica di enigmi e misteri. Non mancheranno momenti spettacolari come la sfilata steampunk accompagnata dalle sonorità celtiche dei Valkanorr, pronti a condurre il pubblico in un viaggio musicale tra epoche e mondi immaginari. Lo Steam Party strizza l’occhio anche ai più piccoli, infatti ci saranno gli spettacoli dello Steampunk Circus, i laboratori dello Steam Lab e le attività di face-painting e truccabimbi per tutte le età. Spazio anche alla tecnologia con un’area dedicata alla realtà virtuale con un gioco fantasy, tatuaggi a tema steampunk, esposizioni artistiche e scenari perfetti per chi vorrà immortalarsi in abiti d’epoca futuristica. Il momento clou sarà domenica pomeriggio con l’Oscar dello Steampunk, il celebre contest che premia l’originalità e il talento di costruttori, costumisti e performer. A giudicare ci saranno le principali realtà italiane del settore come Steampunk Italia, Steampunk Nord-Est, Steampunk Roma e i talentuosi rappresentanti di San Marino, già vincitori del premio al Carnevale di Venezia. Lo Steam Party 2025 è molto più di un evento: è un'esperienza immersiva e travolgente, pensata per un pubblico di tutte le età. È un invito a scoprire un universo alternativo dove il vapore incontra la fantasia, il retrò si fonde con il futuro e ogni dettaglio è frutto di passione, studio e professionalità. L’evento è realizzato grazie al supporto della Segreteria di Stato per il Turismo, dell’Ufficio Turismo, della Giunta di Castello della Città di San Marino, dell’Università della Repubblica di San Marino e di Live Emotion Group, in collaborazione con l’Associazione San Marino Comics.

Per informazioni e aggiornamenti: �� media@comicsfestivalcommunity.com

