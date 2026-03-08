San Marino accende i motori: domani al via gli Stati Generali dell’Economia

Tutto è pronto per il taglio del nastro. Domani, lunedì 9 marzo, la Repubblica di San Marino darà ufficialmente il via agli Stati Generali dell’Economia, una tre giorni di respiro internazionale intitolata "Prospettive e sfide dell’economia del futuro". L’evento, che trasformerà il Titano in un laboratorio di idee e strategie, si aprirà alle ore 14:00 nella prestigiosa cornice del Teatro Titano. Le Segreterie di Stato per il Lavoro e per l’Industria, promotrici dell’iniziativa, hanno chiamato a raccolta le migliori energie del Paese: istituzioni, categorie economiche, sindacati, esperti e professionisti si ritroveranno per analizzare lo stato dell'arte e, soprattutto, per iniziare a scrivere la "Roadmap" dello sviluppo sammarinese dei prossimi anni. Un'agenda densa e ambiziosa: la giornata inaugurale di domani sarà dedicata ai saluti istituzionali e alla posa delle basi politiche e sociali del confronto. Oltre ai Segretari di Stato Alessandro Bevitori e Rossano Fabbri, sono attesi gli interventi dei Segretari agli Esteri e alle Finanze, Luca Beccari e Marco Gatti, insieme a ospiti di rilievo del panorama parlamentare italiano e alle principali Istituzioni sammarinesi. "Partiamo con la consapevolezza che San Marino ha le carte in regola per governare le grandi transizioni in atto, da quella energetica a quella digitale, senza subire passivamente i cambiamenti globali" spiegano dalle Segreterie di Stato. Verso il Kursaal: dopo l'apertura al Teatro Titano, i lavori proseguiranno nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 marzo presso il Centro Congressi Kursaal, dove si entrerà nel vivo dei panel tecnici dedicati all'Intelligenza Artificiale, alla New Space Economy e alla sostenibilità. Le conclusioni saranno il frutto del brainstorming collettivo di questi tre giorni: ora è il momento dell'ascolto e della proposta. L'invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza, ai professionisti e alle varie categorie, per un evento che punta a rendere San Marino una piazza centrale dell'innovazione e della competitività.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica









