San Marino accende i motori per il Gp di settembre.

La Repubblica di San Marino e la Riders’ Land dedicano un programma ricco di eventi imperdibili per tutti i visitatori del Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini, che si svolgerà al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, dal 2 al 4 settembre. Il calendario di eventi sul territorio sammarinese, inizierà mercoledì 31 agosto, alle ore 18.30 con il media event MotoGP Football Match: i piloti di MotoGP™, Moto2™, Moto3™ e MotoE™ si sfideranno sul manto erboso del Centro Sportivo di Montecchio (San Marino) in occasione della partita di calcio più racing dell’anno. Tanti i piloti della Riders’ Land e delle quattro categorie del mondiale già confermati che si avvicenderanno in quest’appassionante competizione: Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team), Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™), Maverick Viñales (Aprilia Racing) sono solo alcuni dei nomi che giocheranno sul campo da calcio ai piedi del Centro Storico, Patrimonio dell’Umanità. Ma non è tutto: al termine dell’appassionante weekend di motori, lunedì 5 settembre, alle ore 21.00 si svolgerà al Teatro Concordia di Borgo Maggiore, la prima assoluta del docu-film “Bryan: La corsa di una vita”. Il documentario sulla vita di Bryan Toccaceli, nasce dall’idea di Jacopo Semprini, studente universitario sammarinese e creatore di contenuti sul web, di raccontare la storia dell’ex pilota di motocross sammarinese. La voce di Bryan narra la sua vita, dalla nascita della passione per i motori alla carriera in moto, fino al terribile incidente, la riabilitazione, i suoi obiettivi e la sua nuova vita; lo storytelling è completato dagli interventi dell’amico d’infanzia e dei genitori, insieme al contributo dell’amico e campione di Moto2 e pilota MotoGP Enea Bastianini. Info e programma completo di tutti gli eventi su: www.visitsanmarino.com

