San Marino accoglie il Gran Premio Nuvolari

Pochi giorni ci separano dalla partenza della 32a edizione del Gran Premio Nuvolari, la manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche più tecnica d’Italia, che dal 15 al 18 settembre riunirà a Mantova, città dalla quale il Gran Premio parte e arriva, il gotha dei classic enthusiasts insieme a vetture dal fascino intramontabile per celebrare il mito del grande “Nivola”, sportivo leggendario, che più di ogni altro ha segnato la storia dell’automobilismo del XX secolo. La manifestazione registra un importante numero di presenze, sono infatti oltre 300 le richieste di partecipazione ricevute, a testimonianza del forte entusiasmo che circonda quella che è considerata una delle gare più belle al mondo. Anche quest’anno i 300 equipaggi provenienti da tutto il mondo percorreranno i 1.100 km, tra i paesaggi più suggestivi del Nord-Centro Italia, attraverso Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Veneto. Si inizia con una novità: giovedì 15 settembre, dopo le verifiche ante gara, si svolgerà il “Premio Mantova 2022 - Nuvolari 130 Anni” un prologo notturno di 7,5 km tra le strade del centro storico di Mantova. Sarà il saluto della Città riservato ai partecipanti provenienti dai cinque continenti. Venerdì 16 settembre, la prima tappa. Le auto storiche partiranno da Piazza Sordello, il cuore della città lombarda fino ad arrivare all’Autodromo di Modena poi proseguiranno fino all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola per poi chiudere la tappa a Cesenatico. Sabato 17 settembre, la seconda tappa, vedrà un percorso nuovissimo: da Rimini verso Firenze e ritorno. San Marino accoglierà il GP Nuvolari nel pomeriggio con l’ultimo gruppo di prove cronometrate della giornata ed il controllo a timbro in Piazza della Libertà, davanti al Palazzo del Governo prima della discesa verso Rimini. Domenica 18 settembre, terza ed ultima tappa, “La Romagna Protagonista” con gli equipaggi che faranno ritorno a Mantova dopo un’intera giornata di strade nell’entroterra romagnolo e nella pianura emiliana. La 32esima edizione è stata presentata in conferenza stampa a Meldola, per la Segreteria di Stato per il Turismo che sostiene l’iniziativa insieme alla Segreteria di Stato per lo Sport, era presente Roberto Moretti.

c.s. Segreteria di Stato Turismo