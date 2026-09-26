San Marino aderisce agli Accordi Artemis: un nuovo capitolo di cooperazione con gli Stati Uniti nello Spazio

San Marino aderisce agli Accordi Artemis: un nuovo capitolo di cooperazione con gli Stati Uniti nello Spazio.

La Repubblica di San Marino compie un passo di grande rilevanza internazionale aderendo agli Accordi Artemis, diventando il 76° Paese firmatario dell’iniziativa promossa dagli Stati Uniti e dalla NASA per affermare principi condivisi nell’esplorazione e nell’utilizzo pacifico, responsabile e sostenibile dello spazio. L’ingresso di San Marino negli Accordi Artemis assume un significato ancora maggiore perché inserisce il nostro Paese in una rete internazionale che riunisce alcune delle principali realtà impegnate nel futuro dell’esplorazione spaziale. Gli Accordi affermano principi fondamentali quali la trasparenza, la cooperazione internazionale, la condivisione delle conoscenze scientifiche, la sicurezza delle attività e l’utilizzo responsabile delle risorse spaziali. Per una piccola Repubblica come la nostra significa dimostrare ancora una volta che le dimensioni territoriali non rappresentano un limite quando esistono capacità, visione e volontà di costruire relazioni internazionali. La sfida della Space Economy può aprire nuove opportunità anche per il nostro sistema economico, per le imprese, per la ricerca e per le nuove generazioni, inserendo San Marino all’interno di filiere tecnologiche e scientifiche sempre più strategiche. Come Vice Presidente della Fratellanza America–San Marino, desidero esprimere grande soddisfazione per questa adesione, che aggiunge un nuovo e importante tassello alle già eccellenti relazioni di amicizia e collaborazione tra la Repubblica di San Marino e gli Stati Uniti d’America. Un rapporto solido, costruito nel tempo sulla condivisione di valori, sul dialogo e sulla volontà reciproca di sviluppare nuove opportunità di cooperazione, che oggi trova nella ricerca, nell’innovazione e nella Space Economy nuovi ambiti nei quali crescere e rafforzarsi ulteriormente. L’obiettivo deve essere quello di trasformare questa firma in opportunità concrete, favorendo nuove collaborazioni tra istituzioni, mondo scientifico e imprese e offrendo alle nuove generazioni sammarinesi la possibilità di essere protagoniste di settori destinati a segnare il futuro. San Marino ha scelto di esserci, insieme agli Stati Uniti e agli altri Paesi firmatari, non da semplice osservatore ma con la volontà di offrire il proprio contributo. È così che una piccola Repubblica può continuare a essere grande nelle proprie relazioni internazionali, costruendo ponti, cogliendo le opportunità e avendo il coraggio di guardare sempre verso nuove frontiere.

C.s. Fratellanza San Marino - America | Vice - Presidente Henry Bucci

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