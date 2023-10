San Marino Aerospace, grande partecipazione ai panel, riconosciuto il valore dell’evento per il business

Inaugurato questa mattina San Marino Aerospace, l’evento organizzato dalla Segreteria di Stato per l’Industria e sostenuto dall’intero Congresso di Stato che coniuga un’area espositiva con oltre 100 stand ad un fitto programma di panel tecnici, politici e istituzionali e che si terrà oggi e domani al Multieventi Sport Domus di Serravalle. Il taglio del nastro alla presenza dei Capitani Reggenti SE Filippo Tamagnini e SE Gaetano Troina è stato preceduto dalla consegna dell’Onorificenza di Sant’Agata al Vie Ministro del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy italiano Valentino Valentini da parte del Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi al termine dell’Udienza concessa dai Capi di Stato. Sempre in mattinata ricevuti dal Segretario di Stato Righi anche il Sottosegretario per la Difesa Matteo Perego e per la Direttrice del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza Elisabetta Belloni successivamente protagonisti dei panel di San Marino Aerospace.

Presenti al Multieventi Sport Domus anche il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari che ha aperto con un suo saluto il primo dei numerosi momenti di discussione e il Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini. Indirizzi istituzionali e progetti concretiu per lo sviluppo del comparto sono stati presentati nei panel “Le sfide della Space Economy: azioni per un futuro condiviso” e “Prospettive e opportunità della collaborazione transatlantica nel comparto aerospace”. Il secondo degli incontri è stato aperto dal saluto del Direttore Generale della NASA Bill Nelson. Nel pomeriggio un incontro sul delicato tema della cybersicurezza con l’alto intervento dell’Ambasciatrice Elisabetta Belloni, Direttore Generale del DIS (Dipartimento Informazioni per la Sicurezza) e un forum organizzato da Camera di Commercio e Agenzia dello Sviluppo Economico di San Marino per la presentazione “San Marino: a business-friendly environment”.

Sempre per la presentazione della realtà sammarinese ai numerosi stakeholders presenti all’evento il panel “Welcome to San Marino: un Paese da scoprire” in collaborazione con San Marino Welcome aperto dal Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini. Domani, la seconda e ultima giornata della manifestazione, si aprirà con “L’appuntamento con l‘astronauta”, un evento per le Scuole Superiori con Walter Villadei (che in mattinata sarà insignito dell’Onorificenza di Sant’Agata) e proseguirà con i “Career Match”organizzati in partnership con ESA (Agenzia Aerospaziale Europea) protagonista anche di “Novità dallo spazio” insieme a ASI, Kuper Amazon, Argotec, Microsoft, Dallara, NPC Space Mind, Spacewar, Thales Alenia Space, CDI Global e OHB. Il panel “Sostenibilità e AI” con l’intervento del Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti e una conferenza su “Materiali polimerici e tecnologie abilitanti per il settore aerospaziale. L’evento si tiene presso Multieventi Sport Domus dalle 9 alle 18. Sul sito https://sanmarinoaerospace.sm tutte le informazioni.