San Marino Aircraft Registry vola a Osaka al fianco del Commissariato Expo sponsorizzando la partecipazione del Titano all'Esposizione Universale

– A meno di 100 giorni dall’apertura delle porte dell’Esposizione Universale di Osaka, Filippo Francini e David Colindres firmano il contratto di sponsorizzazione del Padiglione del Titano. Rispettivamente Commissario Generale per l’Expo e Presidente della San Marino Aircraft Registry, Francini e Colindres hanno sottoscritto un accordo che prevede un contributo economico che fa della SMAR un SILVER SPONSOR del progetto. Oggi leader mondiale nei servizi di registrazione degli aeromobili, il Registro Aeronautico di San Marino ha iniziato il suo percorso nel 2012, nell’ambito di un’esclusiva partnership pubblico-privata tra il governo di San Marino e il gruppo dei registri dell’aviazione “ARG”. Guidato da valori forti, che mettono al centro la soddisfazione delle aspettative dei clienti e la garanzia della loro sicurezza, il Registro Aeronautico di San Marino fornisce un notevole contributo all'economia del Paese per via dell'effetto degli spin-off degli investimenti da parte di High- net-worth-Individuals (Individui ad Alto Patrimonio Netto) in diversi settori, bancario, finanziario, legale. Una storia breve, quella della San Marino Aircraft Registry, segnata da una crescita veloce e importante che contribuisce a creare un futuro più luminoso per i proprietari e gli operatori di aerei.

cs Expo San Marino