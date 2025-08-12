San Marino al Centro dell'Innovazione: L'Intelligenza Artificiale come Risorsa

San Marino ha una grande opportunità davanti a sé: diventare un Paese pioniere nello sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA). Da tempo sosteniamo che, in un momento in cui il dibattito sull’IA è acceso in tutto il mondo, la nostra Repubblica grazie alle sue caratteristiche uniche avrebbe la possibilità di anticipare i tempi, posizionandosi come un punto di riferimento internazionale per l'innovazione tecnologica. DOMANI – Motus Liberi è stato il primo partito a portare al centro del dibattito politico il tema dell'intelligenza artificiale come motore per lo sviluppo del Paese.

A differenza di Stati più grandi e popolosi, San Marino ha l'opportunità di fare la differenza, utilizzando la sua dimensione contenuta come un vantaggio competitivo. Grazie alla sua capacità di generare velocemente provvedimenti legislativi e alla forte connessione tra le istituzioni e i cittadini, il nostro Paese ha infatti la possibilità di testare soluzioni tecnologiche in tempi rapidi. Con l'intelligenza artificiale possiamo modernizzare il nostro sistema economico, migliorare la sanità, semplificare la pubblica amministrazione e ottimizzare il mercato del lavoro. L'IA può portare vantaggi concreti negli ambiti più variegati: dalla gestione digitale delle assunzioni alla pianificazione in agricoltura, dall’analisi statistica di dati e consumi all’elaborazione di piani e strategie aziendali, dall’ottimizzazione delle risorse ospedaliere alla diagnosi precoce, solo per citarne una piccola parte.

L'intelligenza artificiale è una tecnologia che sta già cambiando il mondo e San Marino deve prepararsi a utilizzarla nella maniera più virtuosa. Nel nostro programma, abbiamo sempre sottolineato la necessità di un approccio innovativo per rispondere alle sfide della contemporaneità. Il nostro obiettivo non è solo quello di essere al passo con i tempi, ma anche quello di governare il progresso, tutelando la dignità del lavoro e migliorando la vita quotidiana dei nostri cittadini. I vantaggi potenziali sono tantissimi, specialmente in termini di efficienza e produttività, ma allo stesso tempo occorre mostrare una particolare attenzione ai lavoratori, esseri umani. L’IA infatti va correttamente utilizzata, a beneficio ed utilità del lavoratore umano, mai in sostituzione dello stesso.

Per questo proponiamo:

- un quadro normativo sammarinese sull’IA, che garantisca trasparenza, tutela dei diritti dei lavoratori e controllo umano sulle decisioni automatizzate;

- progetti pilota nei servizi pubblici: dallo sportello virtuale intelligente alla telemedicina, per ridurre tempi e burocrazia;

- collaborazioni con università e startup per fare di San Marino un centro di ricerca e certificazione di tecnologie innovative.

Quello segnato dall'intelligenza artificiale non è più un futuro lontano, ma una realtà presente che San Marino deve affrontare con coraggio e consapevolezza. In questi anni abbiamo sostenuto la digitalizzazione come passo necessario per il nostro futuro. Ora occorre fare un ulteriore salto in avanti: se regolamentata in modo adeguato, l'intelligenza artificiale è una risorsa che può generare crescita economica, attrarre investimenti e rendere San Marino un modello di innovazione e sostenibilità.



Comunicato stampa

DOMANI - Motus Liberi



