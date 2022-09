San Marino al centro della scena politica italiana: la candidatura di Elia Rossi ha già ottenuto un primo grande risultato

San Marino al centro della scena politica italiana: la candidatura di Elia Rossi ha già ottenuto un primo grande risultato.

E’ chiaro quanto sta accadendo: la Repubblica di San Marino è tornata ad essere al centro della scena politica italiana, c’è attenzione sui temi che la riguardano e le forze politiche in campo per le prossime elezioni se ne stanno interessando. Tutti i partiti in lizza per le elezioni del prossimo 25 settembre dimostrano attenzione verso la Repubblica di San Marino, solo nell’ultima settimana sono state organizzate serate informative, tavole rotonde e presentazioni. La candidatura di Elia Rossi per la Camera dei Deputati nella sezione estero-europa ha di fatto già ottenuto il primo importante risultato, portare le tematiche che riguardano la Repubblica di San Marino sul tavolo di discussione della politica italiana di alto livello. Sono arrivate proposte importanti, dalla nomina di un responsabile per i rapporti con San Marino fino alla costituzione del Ministero per gli italiani all’estero. Benchè il fatto sia positivo e debba essere considerato tale bisogna far attenzione a valutare bene ogni proposta, non tutte sono uguali e non tutte sono ugualmente valide. La proposta di Elia Rossi, sammarinese e residente in territorio, conoscitore profondo delle dinamiche del Paese è l’unica che garantisce ai cittadini italiani residenti a San Marino una reale rappresentatività. Votare Elia Rossi è l’unico modo per avere un sammarinese a Roma.

Cs Elia Rossi

I più letti della settimana: