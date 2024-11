San Marino al fianco delle aree spagnole colpite dalle alluvioni

San Marino al fianco delle aree spagnole colpite dalle alluvioni.

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, anche a nome del Congresso di Stato, conferma la propria vicinanza alle Autorità e al Popolo spagnolo per le devastanti conseguenze delle alluvioni abbattutesi in particolare sulla Città di Valencia e nelle zone limitrofe, che hanno determinato centinaia di vittime e un numero di sfollati in crescita esponenziale. Attraverso una serie di messaggi di vicinanza e di cordoglio indirizzati dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi a Sua Maestà, Re Felipe VI di Spagna e dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari al Ministro per gli Affari Esteri, José Manuel Albares e al Primo Ministro Pedro Sánchez, sono stati espressi sentimenti di profondo sgomento e di crescente preoccupazione anche per il perdurante evento calamitoso su vaste aree della Spagna e la conferma di un’amicizia solidale, dinnanzi ad una catastrofe che lascia attoniti per dimensione e danni incalcolabili. La Segreteria di Stato informa che, nel momento in cui potranno aprirsi appelli internazionali di assistenza e intervento a sostegno delle fasce di popolazione colpite, sarà pronta ad intervenire per offrire un segno concreto di operosa collaborazione. Si rende altresì noto che all’indomani dell’alluvione che ha colpito la citta di Valencia, attraverso i canali diplomatici, è stata tempestivamente fornita assistenza a cittadini sammarinesi che si trovavano nella zona colpita.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

