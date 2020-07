San Marino, al via il workshop teatrale "Il ritmo della Maschera"

ACT Bradipoteatar organizza il workshop teatrale ‘Il ritmo della Maschera’ dal 20 al 24 luglio dalle 8.30 alle 12.30. Il workshop è dedicato alle ragazze e ragazzi da 11 a 15 anni, è consigliato anche a chi è alle prime esperienze di Teatro. Durante le mattinate si passerà attraverso esercizi tesi a sviluppare l'espressività corporea in relazione all'uso della maschera fino ad arrivare alla costruzione di maschere utilizzando diverse tecniche. Divertimento ed emozioni perché ‘La Maschera non nasconde, la Maschera Rivela’. Il workshop si terrà presso lo Spazio Bradipoteatar – Via Rio Cerbiano, 10 – Fiorentino (zona artigianale di Murata). Info: 335.7339768 / 334.2570673



