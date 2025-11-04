San Marino al World Travel Market di Londra

Al via oggi la 45ª edizione del World Travel Market, in programma a ExCeL London dal 4 al 6 novembre 2025, uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale per il settore dei viaggi e del turismo, che anche quest’anno riunirà oltre 45.000 professionisti del settore provenienti da tutto il mondo. L’edizione 2025 del WTM si preannuncia come una delle più partecipate di sempre, con una crescita costante sia in termini di espositori che di visitatori internazionali. Sono attesi più di 4.000 espositori, tra cui destinazioni, albergatori, compagnie di trasporto, marchi tecnologici, associazioni di categoria e tour operator. La Repubblica di San Marino è presente con un proprio spazio espositivo di 40 mq personalizzati all’interno dell’area ENIT, confermando la collaborazione con il sistema Italia e la volontà di rafforzare la propria presenza sul mercato britannico. Lo stand sammarinese ospiterà sei operatori del settore turistico: Ace Tour Operator, Azimut Tour Operator, Prima Tour, San Marino Events, San Marino Welcome e Titan Travel. Fino a giovedì 6 novembre l’Ufficio del Turismo, attraverso una serie di incontri dedicati, presenterà la destinazione ai principali media nazionali per aumentare l’interesse del pubblico e attrarlo a San Marino, illustrandone tutte le peculiarità e proponendo i nuovi prodotti turistici. Annachiara Sica, Direttore Ufficio del Turismo: “Confermare la partecipazione della Repubblica di San Marino al WTM rappresenta una scelta strategica e un’opportunità preziosa volta a rafforzare le relazioni con il mercato anglofono e internazionale, presentando ai media e agli operatori l’unicità del nostro patrimonio storico, culturale e naturale.”

C.s. - Ufficio del Turismo







