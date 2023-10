San Marino all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Marco Nicolini (Capo Delegazione) e Gerardo Giovagnoli, prenderà parte alla IV Sessione 2023 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 9 al 13 ottobre prossimi. I lavori di questa Sessione si apriranno con l’intervento del Presidente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, Tiny Kox, a seguito del quale l’Assemblea si esprimerà in merito alle richieste di dibattiti con procedura d'urgenza riguardanti la situazione umanitaria nel Nagorno-Karabakh e la garanzia di una pace giusta in Ucraina, così come una sicurezza duratura in Europa. Si discuterà altresì della richiesta di rilascio immediato di Osman Kavala e del tema di attualità incentrato sul problema delle morti dei migranti in mare. In plenaria si tratteranno temi quali la sfida dell’ideologia di estrema destra alla democrazia e ai diritti umani in Europa, nonché del ruolo del Consiglio d'Europa nel prevenire i conflitti, ripristinando la credibilità delle istituzioni internazionali e promuovendo la pace globale, così come si discuterà di “Pegasus” e simili spyware e la sorveglianza segreta dello Stato, oltre all’esame della legittimità e legalità della rinuncia al termine ad hominem per il Presidente in carica della Federazione Russa. L’Assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi in merito a questioni riguardanti il tema delle migrazioni e dell'asilo in campagna elettorale e le conseguenze sull’accoglienza e sui diritti dei migranti, oltre alla crisi umanitaria emergente per l’Afghanistan e i rifugiati afgani, nonché sulla prevenzione dei comportamenti di dipendenza nei bambini e la salute mentale e il benessere di bambini e giovani adulti. Ulteriori dibattiti riguarderanno il Monitoraggio delle Elezioni Parlamentari anticipate in Montenegro e il rispetto degli obblighi di adesione al Consiglio d'Europa da parte della Francia. Interverranno nel corso dell’Assemblea il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija Pejčinović Burić, il Ministro degli Affari Esteri della Lettonia Krišjānis KARIŅŠ, nella sua comunicazione in qualità di Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, oltre a Didier REYNDERS, Commissario Europeo per la Giustizia e Lord Ahmad di WIMBLEDON, Ministro di Stato del Regno Unito per il Medio Oriente, il Nord Africa, l'Asia Meridionale e le Nazioni Unite, nonché Rappresentante Speciale per la prevenzione della violenza sessuale nei conflitti, il quale interverrà in riferimento alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne con disabilità.

c.s. Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa