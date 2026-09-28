San Marino all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

La Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, composta dai Consiglieri Giulia Muratori e Nicola Renzi, prenderà parte alla IV Sessione 2026 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa che si terrà a Strasburgo dal 28 settembre al 2 ottobre prossimi. In apertura dei lavori, l’Assemblea si esprimerà su due richieste di dibattito d’urgenza: attacchi mirati alla comunità LGBT+ e ai diritti delle persone che vi appartengono in Turchia, un ulteriore indicatore dell’erosione democratica; Ceuta sotto attacco: la migrazione come arma e il fallimento governativo. La giustizia sarà al centro di diversi dibattiti. L’Assemblea affronterà infatti il tema delle crescenti minacce alla Corte Penale Internazionale (CPI) e ai suoi giudici e funzionari, nonché quello dell’effettiva attuazione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) concernenti la Russia, compreso il pagamento del risarcimento riconosciuto. Il dibattito si estenderà inoltre alla tutela del pluralismo e dell’indipendenza dei media. In plenaria si discuteranno misure per un’Europa più family friendly: raccomandazioni politiche per il rinnovo demografico. Al centro dei lavori vi sarà anche l’Europa come il continente che si scalda più rapidamente: accelerare l’azione di contrasto al cambiamento climatico con i giovani; e il ruolo dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nella valutazione dell’impatto dell’IA sul futuro del lavoro. Il confronto si concentrerà inoltre sulla definizione di politiche organiche e coordinate sul trattamento dei veterani in Europa e all’istituzione di un sistema di supporto specifico per i militari ucraini che riportano disabilità a seguito del conflitto con la Russia; per poi spostarsi sul ruolo delle diaspore e dei migranti nello sviluppo della coesione sociale e del coinvolgimento democratico. Interverranno in plenaria il Presidente della CEDU Mattias Guyomar, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Alain Berset, il Ministro Federale degli Affari Esteri Tedesco Johan Wadephul, il Presidente della Repubblica Portoghese Antonio José Martins Seguro, e nell’ambito della consueta comunicazione da parte del Presidente di turno del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, interverranno il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione del Principato di Monaco Isabelle Berro-Amadeï e il Principe Alberto II di Monaco.

C.s. Delegazione Consiliare Sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa







