San Marino all'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

Il Consigliere Adele Tonnini, membro della Delegazione Consiliare sammarinese presso l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (APM), parteciperà alla 18^ Sessione Plenaria dell’APM, in programma il 15 e 16 maggio p.v. in Portogallo. I lavori si apriranno con gli interventi del Presidente della PAM e Presidente della Camera dei Consiglieri del Regno del Marocco, Enaam Mayara e del Presidente dell’Assemblea della Repubblica portoghese, José Pedro Aguiar-Branco, seguiti dall’intervento in video messaggio del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Tra i temi al centro delle due giornate di dibattito figurano la trasformazione digitale nei settori pubblico e privato nella regione PAM, i progressi, le sfide e gli orizzonti futuri nella regione PAM riguardo all’intelligenza artificiale, il Global Economic Outlook 2023-24 e il futuro delle regioni euro-mediterranee e del Golfo, lo sviluppo geopolitico e della sicurezza nelle regioni PAM, i cambiamenti climatici e la transizione energetica, il terrorismo e le minacce criminali che colpiscono le regioni PAM. Figura inoltre all’ordine del giorno, l’intervento del Consigliere Adele Tonnini in qualità di Relatrice PAM sui Reati Ambientali.

cs Assemblea Parlamentare del Mediterraneo