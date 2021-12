San Marino all'Osce: l'intervento in plenaria e incontri bilaterali

Al via oggi i lavori del 28° Consiglio Ministeriale dell’OSCE che quest’anno avrà luogo a Stoccolma, in Svezia, Paese che attualmente detiene la Presidenza dell’OSCE nella figura del Ministro per gli Affari Esteri svedese, Ann Linde. Anche la delegazione sammarinese, guidata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, accompagnato dall’Ambasciatore di San Marino presso l’OSCE Elena Molaroni e da funzionari diplomatici, ha partecipato attivamente al Consiglio, con il pronunciamento, nel pomeriggio di oggi, del discorso da parte del Segretario di Stato Beccari. L’intervento sammarinese ha rimarcato la preoccupazione della Repubblica riguardo alle più recenti sfide globali, tra cui il peggioramento dell’ondata pandemica, le crescenti tensioni politiche e conflitti su vecchi e nuovi fronti, le allarmanti catastrofi ambientali, l’erosione dei diritti umani e delle istituzioni democratiche. “È vitale che le decisioni che prenderemo assieme siano basate su una genuina e concreta volontà di cooperare” ha pronunciato Beccari, soffermandosi sulla necessità assoluta di un’azione multilaterale per far fronte alle sfide sopracitate “il nostro successo sarà misurato non sul numero di decisioni che prenderemo, ma sulla loro portata e rilevanza.”. Questo importante Consiglio internazionale ha favorito inoltre il dialogo con gli omologhi Ministri dei Paesi partecipanti alla Ministeriale. Questa mattina, Beccari si è intrattenuto a colloquio con il Ministro per gli Affari Esteri della Repubblica Ceca, Jakub Kulhanek, Paese che assumerà la presidenza del Consiglio dell’UE nel secondo semestre del 2022. Con il Ministro si è discusso prevalentemente dello stato di avanzamento dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea e della collaborazione in ambito europeo.

