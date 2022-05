San Marino alla 132° sessione del Comitato dei Ministri Consiglio d'Europa

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari è intervenuto in mattinata alla 132^ sessione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, quest’anno svoltasi a Torino sotto la presidenza italiana, alla presenza dell’omologo Ministro Luigi di Maio. Di ritorno dalla missione a Bruxelles per incontrare alti rappresentanti della Commissione e del Parlamento europei il Segretario di Stato, accompagnato da una Delegazione diplomatica, ha partecipato all’annuale incontro dei Ministri degli Esteri dei Paesi membri del Consiglio d’Europa, esprimendo considerazioni e valutazioni relative al ruolo che l’organizzazione di Strasburgo è chiamata a giocare soprattutto oggi, in un contesto europeo che sta mettendo in discussione i suoi confini e alla luce della più recente esclusione della Federazione Russa dall’Organizzazione medesima. Beccari ha espresso la convinzione che “Come Stati membri dovremo essere creativi e iniziare a pensare a come si delineeranno gli scenari e gli equilibri geopolitici futuri in conseguenza degli sconvolgimenti provocati dalla guerra e a come il Consiglio d’Europa potrebbe inserirsi in maniera rilevante in tali futuri scenari. Di fronte alla tragica, ma concreta, possibilità che dal vecchio e tangibile muro di Berlino si passi ad un nuovo muro virtuale lungo tutto il confine che separa, a ovest, la Federazione Russa dall’Europa, la nostra Organizzazione potrebbe volgere il proprio sguardo oltre i propri confini, alla ricerca di nuove collaborazioni e partnership. San Marino è pronto a fare la sua parte e a dare il proprio contributo materiale e di idee in questo senso.” Nell’ambito della sessione ministeriale, ritornata in presenza dopo due anni di pandemia, Il Segretario di Stato Beccari si è intrattenuto a colloquio con diversi colleghi Ministri degli Affari Esteri svolgendo anche alcuni incontri bilaterali. Con la Ministra degli Affari Esteri del Principato di Monaco, Isabelle Berro Amadei si è parlato del negoziato in corso per definire l’Accordo di Associazione con l’Unione europea, nonché di collaborazione bilaterale su politiche ambientali, digitalizzazione e di posizioni comuni su alcuni dossier del Consiglio d’Europa. Con il Ministro per gli Affari Esteri croato, Gordan Grlić-Radman, si è discusso nuovamente di Accordo di Associazione nonché della celebrazione dei 30 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi in programma per il prossimo ottobre, occasione durante la quale si discuterà del rafforzamento delle collaborazioni in ambito culturale e di consultazioni politiche rafforzate. Con la Ministra andorrana Maria Ubach Font, si è discusso in prevalenza del comune percorso negoziale per la definizione dell’Accordo di Associazione con l’UE ed anche di cooperazione tra i due Paesi.

cs Segreteria Esteri