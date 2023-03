San Marino alla 146^ Assemblea dell'Unione Interparlamentare

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP), composta dai Consiglieri Mariella Mularoni (Presidente), Marica Montemaggi (Vice-Presidente) e Alberto Giordano Spagni Reffi, parteciperà a Manama, in Bahrain alla 147^ Assemblea dell’UIP, in programma dall’11 al 15 marzo p.v..

La delegazione parteciperà inoltre agli incontri del Gruppo 12 Plus in preparazione dell’Assemblea stessa.

In seduta plenaria i delegati saranno chiamati a votare l’inserimento all’ordine del giorno di un punto d’urgenza tra le diverse proposte formulate, mentre il dibattito generale verterà su temi di uguaglianza, in particolare sulla promozione della convivenza pacifica e di società inclusive per combattere l'intolleranza.

L’agenda dei lavori prevede altresì il Forum delle Donne Parlamentari e il Forum dei Giovani Parlamentari, oltre alle riunioni delle Commissioni Permanenti e degli altri Organi sussidiari del Consiglio Direttivo. Le Commissioni Permanenti - Pace e Sicurezza Internazionale; Sviluppo Sostenibile, Finanze e Commercio; Democrazia e Diritti Umani - tratteranno tematiche quali gli attacchi informatici e i crimini informatici come nuovi rischi per la sicurezza globale, l’impegno parlamentare per raggiungere bilanci negativi relativamente al carbone delle foreste, la tratta negli orfanotrofi e il ruolo dei Parlamenti nella riduzione del danno che ne deriva, oltre al dibattito sullo slancio parlamentare a favore della lotta alla disinformazione, all'odio e ai contenuti discriminatori nel cyberspazio.

