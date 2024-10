San Marino alla 149^ Assemblea dell'Unione Interparlamentare a Ginevra

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP), composta dai Consiglieri Francesco Mussoni (Presidente), Lorenzo Bugli, Gemma Cesarini e Giovanni Maria Zonzini, parteciperà a Ginevra, in Svizzera alla 149^ Assemblea dell’UIP, in programma dal 14 al 17 ottobre p.v. La delegazione sarà presente inoltre agli incontri del Gruppo geopolitico 12 Plus in preparazione dell’Assemblea stessa. In seduta plenaria i delegati UIP saranno chiamati a votare l’inserimento all’ordine del giorno di un punto d’urgenza tra le diverse proposte formulate, mentre il dibattito generale verterà sul tema dell’impiego della scienza, della tecnologia e dell’innovazione per un futuro più pacifico e sostenibile. L’agenda dei lavori prevede altresì il Forum delle Donne Parlamentari e il Forum dei Giovani Parlamentari, oltre che le riunioni delle Commissioni Permanenti e degli altri Organi sussidiari del Consiglio Direttivo. Le Commissioni Permanenti Pace e Sicurezza Internazionale, Sviluppo Sostenibile, Finanze e Commercio, Democrazia e Diritti Umani tratteranno tematiche quali il ruolo dei Parlamentari nella prevenzione dei conflitti, nella sicurezza nucleare, nel portare avanti una “soluzione a due Stati” per la Palestina e nella prevenzione dell’elusione fiscale da parte delle imprese, nonché nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile e di un sistema finanziario globale equo. Ulteriori dibattiti riguarderanno le strategie Parlamentari utili a mitigare l’impatto dei conflitti sullo sviluppo sostenibile e gli effetti dell'intelligenza artificiale sulla Democrazia, sui Diritti Umani e sullo Stato di diritto.

cs Gruppo Nazionale Sammarinese presso l'Unione Interparlamentare