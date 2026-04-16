San Marino alla 152^ Assemblea dell'Unione Interparlamentare a Istanbul

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP) parteciperà alla 152a Assemblea UIP, in programma a Istanbul (Turchia) dal 15 al 19 aprile. La delegazione sarà composta dai Consiglieri Lorenzo Bugli, in qualità di Capo Delegazione e Internal Auditor dell’UIP, Matteo Rossi, Denise Bronzetti e Antonella Mularoni. L’Assemblea dell’Unione Interparlamentare rappresenta uno dei principali momenti di confronto a livello mondiale tra istituzioni parlamentari, riunendo delegazioni provenienti da oltre 170 Paesi e offrendo uno spazio qualificato di dialogo sui temi della pace, della sicurezza, dello sviluppo sostenibile e della tutela dei diritti fondamentali, in un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni e trasformazioni geopolitiche. Nel corso dei lavori, nella mattinata del 16 aprile, il Consigliere Lorenzo Bugli sarà chiamato a svolgere un incarico di particolare rilievo, presentando il bilancio dell’intera organizzazione UIP, a conferma del ruolo di responsabilità affidato alla Repubblica di San Marino all’interno dell’Unione. Nel prosieguo delle attività assembleari, il Consigliere Denise Bronzetti prenderà parte ai panel dedicati ai diritti umani e alla parità di genere, contribuendo al confronto sui riscontri e sull’attuazione delle normative internazionali in materia e illustrando le azioni intraprese da San Marino per favorire una piena applicazione nel Paese della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW). Contestualmente, il Consigliere Matteo Rossi interverrà nei lavori dedicati ai giovani e al loro futuro, con particolare attenzione al ruolo delle nuove generazioni in un contesto globale caratterizzato da conflitti e instabilità, evidenziando le prospettive e le responsabilità delle istituzioni nel garantire opportunità e inclusione. Il Consigliere Antonella Mularoni seguirà con particolare attenzione le tematiche all’esame delle donne parlamentari. Il Capo Delegazione Lorenzo Bugli sarà inoltre chiamato a intervenire nel dibattito generale, incentrato sui temi della pace e della giustizia in tempi di guerra, portando il contributo della Repubblica di San Marino, che nella sua storia millenaria ha saputo rappresentare un modello di neutralità, dialogo e stabilità nelle relazioni internazionali. La partecipazione alla 152a Assemblea UIP conferma l’impegno della Repubblica di San Marino nel rafforzare la propria presenza nei consessi multilaterali e nel contribuire attivamente alla promozione dei valori democratici, della cooperazione tra gli Stati e del dialogo tra i popoli.

c.s. Gruppo nazionale presso l’Unione Interparlamentare







