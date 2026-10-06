San Marino alla 153ª Assemblea dell’Unione Interparlamentare in Tanzania

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP), composta dai Consiglieri Lorenzo Bugli (in qualità di Capo Delegazione), Silvia Cecchetti e Giovanni Maria Zonzini, partecipa ad Arusha, in Tanzania, alla 153^ Assemblea dell’UIP, in programma dal 5 al 9 ottobre, nel corso della quale verrà eletto il nuovo Presidente dell’organizzazione. L’elezione del Presidente dell’Unione Interparlamentare rappresenta il momento centrale dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, nel quale siedono i rappresentanti di tutti i Parlamenti membri, sarà chiamato a scegliere a scrutinio segreto chi succederà a Tulia Ackson (Tanzania), giunta al termine del proprio incarico, per un mandato della durata di tre anni. Tre le candidature presentate: Sahiba Gafarova (Azerbaigian), Milton Dick (Australia) e Rojo Edwards Silva (Cile). La delegazione sammarinese prenderà parte al voto con pari dignità rispetto a ogni altro Parlamento membro. Fondata nel 1889, l’Unione Interparlamentare riunisce oggi 183 Parlamenti nazionali ed è rimasta una delle ultime sedi multilaterali in cui siedono ancora, fianco a fianco, i rappresentanti della quasi totalità dei Paesi del mondo, compresi quelli coinvolti in conflitti o in aperta contrapposizione tra loro. In una fase internazionale segnata da guerre e dal progressivo indebolimento dei canali diplomatici tradizionali, l’UIP continua a svolgere un ruolo concreto a favore del dialogo, della mediazione e della ricerca della pace, offrendo ai Parlamenti uno spazio di confronto e di lavoro comune. Per la Repubblica di San Marino la partecipazione ai suoi lavori è espressione coerente della propria tradizione di neutralità attiva e di vocazione al dialogo tra i popoli. Accanto all’elezione, l’agenda prevede le riunioni delle Commissioni Permanenti, del Forum delle Donne Parlamentari e del Forum dei Giovani Parlamentari, oltre agli incontri del Gruppo 12 Plus. In seduta plenaria i delegati voteranno l’inserimento all’ordine del giorno di un punto d’urgenza e interverranno nel dibattito generale, dedicato al tema “Promuovere la buona governance e valorizzare le comunità attraverso l’inclusività, la fiducia e opportunità per tutti”. I lavori delle Commissioni si concentreranno su alcune delle questioni più attuali del confronto internazionale: il ruolo dei Parlamenti di fronte all’impiego militare dell’intelligenza artificiale e alle sue ricadute sul mondo del lavoro, la diplomazia parlamentare come strumento di mediazione per una pace duratura, la sicurezza marittima e la protezione delle infrastrutture critiche in tempi di conflitto, la tutela degli ecosistemi montani e oceanici, i diritti e l’emancipazione delle persone con disabilità.

c.s. Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP)







