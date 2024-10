San Marino alla 17a conferenza ECTN a Dublino

Si è appena conclusa a Dublino la 17a conferenza ECTN – European Cultural Tourism Network - che ha riunito esperti, operatori e decisori pubblici da tutta Europa per affrontare il tema dell’Innovazione e Sostenibilità nel Turismo Culturale. Nelle 3 giornate di lavori del convegno “European Collaboration Smart Tourism for Smart and Sustainable Cultural Tourism Destinations” sono state esplorate soluzioni e approcci per un turismo più responsabile, consapevole e accessibile, capace di valorizzare il patrimonio culturale senza compromettere l’ambiente. A rappresentare la Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, Alessandra Renzi la quale ha presentato ieri, in collaborazione con AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), il caso di studio “San Marino: una destinazione smart accessibile a tutti i visitatori” classificatosi tra i progetti finalisti pretendenti al premio per la categoria “Accessibilità al Patrimonio, sia fisico che intellettuale, come componente del Turismo Smart e delle Destinazioni Smart, nei musei, nei siti culturali e del patrimonio; Turismo Accessibile Culturale (in collaborazione con ENAT – Rete Europea per il Turismo Accessibile)”. La Repubblica di San Marino ha riscosso l’apprezzamento dei partecipanti alla Conferenza ECTN per quanto sta facendo in tema di accessibilità attraverso l’istituzione di un Tavolo Tecnico permanente interministeriale, finalizzato al coordinamento sul tema del turismo accessibile per creare un dialogo costruttivo tra le diverse organizzazioni e stakeholder ed affrontare in maniera concreta le diverse necessità di accessibilità di ogni individuo. Il gruppo di coordinamento è stato istituito lo scorso anno in occasione della Conferenza “Tourism for All - UN International Conference on Accessibile Tourism”, ospitata presso il Centro Congressi Kursaal. L’evento è stato caratterizzato da una serie di workshop, presentazioni e sessioni di networking, che hanno facilitato il dialogo e la collaborazione tra i partecipanti.

