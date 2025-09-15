San Marino alla 18^ Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa

Una Delegazione Consiliare della Repubblica di San Marino, composta dai Consiglieri Michele Muratori (Capo Delegazione) e Carlotta Andruccioli, si è recata a Cipro per partecipare alla Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa, in programma dal 15 al 16 settembre.

Tre sono i temi principali che caratterizzeranno gli interventi ed i dibattiti previsti nel corso della Conferenza giunta alla sua 18^ edizione: “I Piccoli Stati in tempi turbolenti di instabilità globale”; “Intelligenza artificiale: sfide, opportunità e buone pratiche per i Parlamenti dei Piccoli Stati”; “Democrazia partecipativa: avvicinare i Parlamenti ai cittadini”.

La Conferenza, che fa seguito a quella tenutasi nel 2024 a Malta, intende proseguire il confronto costruttivo su temi di interesse comune tra i massimi rappresentanti dei Parlamenti dei Piccoli Stati d’Europa. L’obiettivo è quello di rafforzare i legami già esistenti, favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di esperienze, creare una rete di relazioni che consenta ai Piccoli Stati di ricercare forme valide di collaborazione e di elaborare posizioni condivise, nell’ottica di un contributo efficace nel contesto internazionale.

I lavori si concluderanno con l’adozione di una Dichiarazione congiunta, cui farà seguito una conferenza stampa alla quale prenderanno parte tutte le delegazioni partecipanti.



