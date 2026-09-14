San Marino alla 19^ Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa

Una Delegazione Consiliare della Repubblica di San Marino, composta dai Consiglieri Michele Muratori (Capo Delegazione) e Andrea Menicucci, parteciperà ad Andorra alla 19^ Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa, in programma dal 14 al 15 settembre p.v. All’evento parteciperanno Presidenti di Parlamento e altri rappresentanti dei Piccoli Stati di Cipro, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco e Montenegro. I 3 temi che caratterizzeranno gli interventi ed i dibattiti previsti nel corso della Conferenza sono: “Il ruolo della diplomazia parlamentare nell'attuale contesto europeo e internazionale”; “Rafforzamento e riequilibrio dei rapporti tra potere esecutivo e legislativo e loro impatto sui sistemi democratici contemporanei”; “Sfide, rischi e opportunità dell'intelligenza artificiale nell'attività parlamentare e nel funzionamento della democrazia”. La Conferenza, che fa seguito a quella tenutasi nel 2025 a Cipro, intende proseguire il confronto costruttivo su temi di interesse comune tra i massimi rappresentanti dei Parlamenti dei Piccoli Stati d’Europa. L’obiettivo è quello di rafforzare i legami già esistenti, favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di esperienze, creare una rete di relazioni che consenta ai Piccoli Stati di ricercare forme valide di collaborazione e di elaborare posizioni condivise, nell’ottica di un contributo efficace nel contesto internazionale. Durante la Conferenza è altresì prevista la firma di un Memorandum d’intesa tra i Piccoli Stati d’Europa. I lavori si concluderanno con l’adozione di una Dichiarazione congiunta, cui farà seguito una conferenza stampa sui risultati dei lavori, alla quale prenderanno parte tutte le delegazioni partecipanti.

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