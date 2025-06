San Marino alla 2^ Conferenza UIP sul Dialogo Interreligioso a Roma

Una delegazione del Gruppo Nazionale Sammarinese presso l’Unione Interparlamentare (UIP) parteciperà a Roma alla 2^ Conferenza sul Dialogo Interreligioso dell’UIP, in programma dal 20 al 21 giugno p.v. I Consiglieri designati sono Maddalena Muccioli (Capo Delegazione), Giovanni Francesco Ugolini, Matteo Rossi e Antonella Mularoni. In apertura dei lavori interverranno il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, nonché il Presidente dell'Unione interparlamentare Tulia Ackson. L’agenda dei lavori prevede dibattiti incentrati su tematiche quali la promozione di una coesistenza pacifica e la tutela dei diritti delle minoranze religiose. Il Dibattito generale riguarderà “I Parlamentari in dialogo con la religione e il credo: Rafforzare la fiducia e abbracciare la speranza per il nostro futuro comune”. In ulteriori momenti di confronto parlamentare, si prenderanno in esame argomenti quali il contrasto all'odio basato sulla religione, la promozione di società inclusive e della libertà di religione o di credo, una leadership etica che investa nell'educazione alla pace, l'inclusione delle donne nella vita pubblica e la solidarietà per le persone in situazioni vulnerabili. A conclusione dei lavori verrà adottato un documento finale e, nella mattinata di sabato 21 giugno, i delegati parteciperanno in Vaticano all’udienza del Santo Padre.

