San Marino alla 43ª Conferenza Generale dell’UNESCO: il Segretario Lonfernini riafferma l’impegno per educazione e cultura.

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini, si trova a Samarcanda (Uzbekistan), dove guida la delegazione della Repubblica di San Marino, che vede anche la presenza dell’Ambasciatore presso l’UNESCO, Leopoldo Guardigli, in occasione della 43ª Sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO, in programma fino al 13 novembre presso il Silk Road Samarkand Conference Centre. L’appuntamento, che riunisce i rappresentanti dei 194 Stati membri, è dedicato alla definizione delle priorità globali dell’UNESCO per il quadriennio 2026–2029, con un focus sui temi dell’Intelligenza Artificiale, della partecipazione giovanile e del ruolo della cultura nello sviluppo sostenibile. Nella giornata di ieri, Lonfernini ha preso parte alla cerimonia di apertura dei lavori, al termine della quale ha avuto un breve incontro di cortesia con la Direttrice Generale Aggiunta per l’Educazione, Prof.ssa Stefania Giannini. Questa mattina, il Segretario ha avuto un incontro bilaterale con il Vice Ministro della Scienza e dell’Istruzione dell’Azerbaigian, S.E. Hasan Hasanli, durante il quale sono state esplorate nuove prospettive di collaborazione tra i due Paesi nei campi dell’istruzione, della ricerca e della cultura, con la volontà di proseguire il dialogo verso un possibile Memorandum d’Intesa. Successivamente il Segretario Lonfernini è intervenuto in sessione plenaria, portando il contributo della Repubblica al dibattito generale. Nel suo discorso ha sottolineato l’importanza del multilateralismo come strumento di pace e di cooperazione, ribadendo che l’UNESCO deve rimanere un luogo di dialogo tra tutte le nazioni, grandi o piccole. Ha poi ricordato i recenti progressi di San Marino nell’ambito della cooperazione culturale e scientifica, dalla ratifica di quattro convenzioni internazionali alla prossima adesione all’ICCROM, fino all’iscrizione del manoscritto “Vita Sanctorum Marini et Leonis” nel Registro della Memoria del Mondo dell’UNESCO, risultato di una candidatura congiunta con Italia e Croazia. Particolare rilievo è stato dato al tema dell’educazione alla pace, campo nel quale San Marino sostiene attivamente la Raccomandazione UNESCO del 2023. Al termine del suo intervento, il Segretario Lonfernini è stato raggiunto per un cordiale saluto dalla Direttrice Generale dell’UNESCO, Audrey Azoulay, con la quale ha condiviso un breve momento di confronto sui temi affrontati in plenaria. Nel pomeriggio, prima del rientro in Repubblica, Lonfernini ha incontrato il Vice Ministro degli Affari Esteri e Europei dell’Austria, S.E. Sepp Schellhorn, per un confronto sulle prospettive di collaborazione bilaterale e multilaterale.

C.s. - Segreteria di Stato Istruzione e Cultura

