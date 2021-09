San Marino alla 5^ Conferenza Mondiale dei Presidenti di Parlamento

Si apriranno martedì 7 settembre a Vienna, i lavori della V Conferenza Mondiale dei Presidenti di Parlamento, il più grande raduno mondiale di rappresentanza Parlamentare di altissimo livello, organizzato congiuntamente dall'Unione Interparlamentare (UIP) e dal Parlamento Austriaco, in collaborazione con le Nazioni Unite. I Consiglieri Manuel Ciavatta (Capo Delegazione) e Nicola Renzi, designati in rappresentanza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, parteciperanno alla Conferenza, un’occasione per gli oltre 110 Presidenti di Parlamento di tutto il mondo, di dare un seguito alle precedenti analoghe conferenze organizzate ogni cinque anni per approfondire il dibattito rispetto alle sfide del nuovo secolo. I lavori saranno aperti dagli interventi del Presidente dell'UIP Duarte Pacheco, del Presidente del Consiglio Nazionale Austriaco Wolfgang Sobotka e del 76° Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Abdulla Shahid. In seguito il dibattito generale si svolgerà sul tema della "Leadership Parlamentare per un multilateralismo più efficace che porti pace e sviluppo sostenibile per le persone e il pianeta". La Conferenza di due giorni proseguirà sulle priorità che richiedono un'azione Parlamentare internazionale urgente, tra cui la risposta globale alla pandemia e la ripresa post-COVID, l'emergenza climatica, la lotta alla disinformazione, la partecipazione dei giovani alla politica e l'uguaglianza di genere. I lavori si concluderanno con l’adozione di una Dichiarazione congiunta.

Cs Delegazione Unione Interparlamentare

