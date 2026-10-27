San Marino alla 76ª sessione del Comitato Regionale OMS per l’Europa

Ha preso il via oggi a Copenaghen la 76ª sessione del Comitato Regionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’Europa, in programma fino al 29 ottobre 2026, appuntamento annuale che riunisce i rappresentanti degli Stati membri della Regione europea dell’OMS per il confronto sulle principali priorità di salute pubblica e sugli indirizzi delle politiche sanitarie regionali. La Repubblica di San Marino partecipa ai lavori con una delegazione guidata dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Massimo Andrea Ugolini, della quale fa parte anche il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale Claudio Vagnini. Nel corso delle tre giornate, il Comitato Regionale affronta temi legati alla programmazione e alla governance dell’OMS Europa, insieme alle principali sfide per i sistemi sanitari della Regione. Tra gli argomenti in agenda figurano l’invecchiamento in salute lungo tutto l’arco della vita, l’impiego dell’intelligenza artificiale in sanità, la prevenzione e il contrasto delle malattie non trasmissibili e le strategie per il benessere e la salute della popolazione. Il Segretario di Stato Ugolini interverrà nel corso della sessione, portando il contributo della Repubblica di San Marino al confronto tra gli Stati membri. “Partecipare al Comitato Regionale dell’OMS Europa significa essere presenti in uno dei principali luoghi di confronto sulle scelte che riguarderanno il futuro dei sistemi sanitari del nostro continente – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Massimo Andrea Ugolini –. Per San Marino è un’occasione importante per condividere la propria esperienza, confrontarsi con gli altri Paesi e contribuire a un percorso comune che metta al centro prevenzione, innovazione e benessere delle persone lungo tutto l’arco della vita. Il rapporto con l’Organizzazione Mondiale della Sanità rappresenta per la nostra Repubblica un riferimento importante anche nel lavoro che stiamo portando avanti per rafforzare e sviluppare il nostro sistema sanitario”. La presenza del Direttore Generale ISS Claudio Vagnini nella delegazione sammarinese sottolinea inoltre il coinvolgimento diretto dell’Istituto nel confronto internazionale sui modelli organizzativi, sulle politiche di prevenzione e sulle prospettive di sviluppo dei servizi sanitari. La 76ª sessione si concluderà giovedì 29 ottobre con l’esame delle principali strategie e documenti programmatici sottoposti al Comitato Regionale.



c.s. congiunto SdS Sanità e ISS

















