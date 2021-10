San Marino alla Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa

Una Delegazione Consiliare della Repubblica di San Marino, composta dai Consiglieri Gerardo Giovagnoli (Capo Delegazione) e Michele Muratori, parteciperà alla 14^ Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d’Europa, in programma dal 3 al 5 ottobre in Montenegro. All’evento parteciperanno anche i Presidenti di Parlamento e altri rappresentanti dei Piccoli Stati di Andorra, Cipro, Islanda, Lussemburgo, Monaco e Montenegro. Due sono i temi principali che caratterizzeranno gli interventi ed i dibattiti previsti nel corso della Conferenza: - innovazione e modernizzazione dei Parlamenti: sfide e vantaggi per i Piccoli Stati; - ruolo dei Parlamenti nelle sfide dell’ecologia moderna. Anche questa quattordicesima edizione, che fa seguito a quella tenutasi nel 2019 a Cipro, intende proseguire il confronto costruttivo su temi di interesse comune tra i massimi rappresentanti dei Parlamenti dei Piccoli Stati d’Europa. L’obiettivo è quello di rafforzare i legami già esistenti, favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di esperienze, creando così una rete di relazioni che consenta ai Piccoli Stati di ricercare forme valide di collaborazione e di elaborare posizioni condivise, per un contributo efficace nel contesto internazionale. La Conferenza si concluderà con l’adozione di una Dichiarazione congiunta, cui farà seguito una conferenza stampa sui risultati dei lavori.